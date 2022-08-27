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選澎湖縣長 葉竹林提18歲以下免健保費

2022/8/27 13:21
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（中央社澎湖縣27日電）以無黨籍身分參選澎湖縣長的馬公市長葉竹林，今天率先成立競選總部，湧入近3000名支持者，場面盛大，他提出65歲老人加碼端節祈福平安金和18歲以下免繳健保費820元政策。

葉竹林今天在馬公成立競選總部，一大早自馬公重光威靈殿請出池府王爺至總部坐鎮，議長劉陳昭玲到場祝賀，因趕赴行程先行離場，現場邀請4名基層民眾陳述葉竹林第8年市長的建設成果，現場湧入近3000名支持者，並由葉氏宗親會理事長葉德馨與馬公市里長聯誼會長陳天成2人代表致好彩頭與粽子，現場凍選聲不斷。

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葉竹林今天除了重申興建高科技焚化爐、爭取設置澎湖離島境外最低稅負中心、建構澎湖本島環狀路線與推動綠能產業等「4大主軸」和「基礎建設、海洋共生、田園城市、社會照顧、文化創新等「5大面向」外，還推出65歲老人加碼端節祈福平安金和18歲以下免繳健保費820元等政策，贏得滿場掌聲，並擁抱妻子歐懿文。

葉竹林對於近日廢棄蚵殼處理問題，引發縣府與市所相互叫陣，31日決定召開記者會說明始末。（編輯：黃世雅）1110827

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