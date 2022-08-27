高雄電競博覽會開幕 陳其邁盼輔導退役選手接軌

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2022高雄電競博覽會27日在高雄展覽館熱鬧開幕，高雄市長陳其邁出席表示，電競產業從過去掌上型電動到紅白機、元宇宙；從單向線上、電腦電競到跨領域與AR、VR或實體結合，加速電競產業發展；高雄除科技大學有電競、數位內容相關科系外，市府也大力支持各項比賽、政策環境，也盼讓電競選手在職涯與產業接軌。中央社記者洪學廣攝 111年8月27日

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）2022高雄電競博覽會今天開幕，市長陳其邁下場體驗經典街機遊戲，他表示，市府在各領域支持電競產業、人才培育及政策租稅減免等，盼輔導選手退役後繼續在電競產業發光發亮。

為期2天的電競盛會「2022高雄電競博覽會暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽」今天在高雄展覽館開幕，27、28日兩天活動免費入場。活動以「Be the Future-邁向未來」為主軸，搭上最夯元宇宙風潮，串聯電競賽事、電競教育學堂等，還有動漫音樂祭，結合運動賽事的自由車電競爭霸賽等內容。

陳其邁也在亞運培訓隊選手GamerBee指導下，與網紅娣奇上演快打旋風對戰，重現經典街機遊戲，

陳其邁致詞表示，市府2年來除了在基礎建設、政策補助、產學合作支持電競產業，過去他擔任立委時也推動修法將電競產業納入體育項目，並推動人才培育、政策租稅減免，讓電競產業獲得中央地方及民間企業支持，希望讓電競選手退役後，仍能輔導在電競產業繼續發光發亮。

陳其邁說，隨著科技日新月異，電競產業從過去的掌上型電動到紅白機、元宇宙，從過去的單向線上、電腦電競到跨領域與AR、VR或實體結合，加速電競產業發展；高雄除了科技大學有電競、數位內容相關科系外，市府也大力支持各項比賽、政策環境，希望讓電競選手在職涯與產業接軌。

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高雄市政府運動發展局提供新聞稿表示，今年將電競博覽會結合自由車頂級賽事，與中華民國自由車協會共同主辦「台灣盃國際自由車電競爭霸賽」，這次公開賽祭出高達新台幣10萬元總獎金，邀請國際頂尖車手，在地球另一端與台灣好手在電競環台賽道上對決，讓民眾一睹自由車運動風采。

此外，博覽會動漫音樂祭更邀請眾多ACG圈內知名個人表演者與表演團體，卡司堅強，讓與會者感受電競首都高雄滿滿的熱情與驕傲。多家知名國內外電競硬體廠商也共襄盛舉，展示最新穎的軟硬體設備。（編輯：卞金峰）1110827