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蔡其昌競選總部開箱 首波行動派發言人出場

2022/8/27 17:01（8/27 17:11 更新）
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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左4）27日在台中南屯舉辦競選總部進駐開箱暨發言人見面茶會，邀請同黨立委林楚茵（右）擔任主持人，介紹首波發言人出場。中央社記者郝雪卿攝 111年8月27日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左4）27日在台中南屯舉辦競選總部進駐開箱暨發言人見面茶會，邀請同黨立委林楚茵（右）擔任主持人，介紹首波發言人出場。中央社記者郝雪卿攝 111年8月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天舉行競選總部開箱儀式，首波行動派發言人也現身，他表示，競選總部原來是廢棄的餐廳，喜歡化腐朽為神奇，未來也會以相同概念翻新舊城區。

蔡其昌下午舉辦競選總部進駐開箱暨發言人見面茶會，邀請立法委員林楚茵擔任主持人，宣布「Taichung Action 行動台中」競選總部正式進駐，地址就在南屯區益豐路四段338號的廢棄餐廳舊址。

蔡其昌同時介紹首波發言人出場，由立法委員林靜儀、台中市議員黃守達、林德宇及市議員參選人廖芝晏擔任，發言人群涵蓋台中市山、海、屯、市各區，象徵台中大團結，共同努力拚勝選，要帶給市民朋友更好的台中。

蔡其昌表示，發言人的第一點特色就是眼睛都比他大，第二點每個人都是俊男美女、第三點每個人都有足夠的聰明才智，所有發言人都是精挑細選、通過3項檢驗才能來擔任發言人這項重要的工作。

蔡其昌進一步說明，發言人群在這場選戰中，對未來台中市的城市治理，要能夠很清楚知道他的想法及願景，也要協助媒體朋友的需求、對於對方不實的抹黑、惡意的攻擊，要做適度的回應，所以從各種面向來看，擔任發言人角色十分不容易。

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至於競選總部的地點，蔡其昌說，這是過去荒廢已久的舊餐廳，已經成為城市中陰暗破損的空間，經過他與團隊們的共同努力，把老舊的場館翻新化腐朽為神奇，改造一個明亮的環境，未來擔任台中市長也會以相同概念，把舊城區翻新，讓這座城市添新裝、穿新衫。

對於台中市清水區公所員工旅遊到南投武界溯溪發生5人失聯事件，蔡其昌接受聯訪時認為，剛得到消息知道大家都平安獲救，是一件很欣慰的事情，也希望未來市政府舉辦相關的活動時，在行程與安全上能夠多加注意，平安第一。（編輯：黃世雅）1110827

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