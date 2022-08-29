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台南著名綠隧路樹竄根 市府分段施工改善

2022/8/29 12:53（8/29 13:36 更新）
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台南市著名綠色隧道市道172甲線，因行道樹根系擴張出現路肩隆起、舖面破損等情況，台南市政府分階段施工，已有部分路段完成改善。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月29日
台南市著名綠色隧道市道172甲線，因行道樹根系擴張出現路肩隆起、舖面破損等情況，台南市政府分階段施工，已有部分路段完成改善。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）位於台南市後壁區與白河區的著名綠色隧道市道172甲線，因行道樹根系擴張出現路肩隆起、舖面破損等情況，台南市工務局以階段性計畫施工，預計明年可完成全部路段改善。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，市道172甲線起自後壁火車站，終至白河主要鬧區，長度5.238公里，連結周邊後壁蘭花園區、白河蓮花產業區、後壁菁寮老街等觀光景點，道路兩旁種滿印度紫檀行道樹，綿延約4公里，是台南市著名綠色隧道之一。

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工務局表示，由於172甲線現有行道樹生長高大，根系向外擴張破壞道路，造成路肩隆起、舖面破損，嚴重影響行車安全，工務局籌措新台幣2400萬元預算經費，分3年階段性進行路樹竄根問題改善。

工務局指出，去年已完成172甲線樹木竄根處及道路全舖面路平改善長度1.3公里，今年辦理約1.7公里路段改善，於區段綠帶增設透氣排水管、樹木斷根及路平改善，目前正進行工程施作，預計年底完工；明年將繼續最後1公里路段改善，還給民眾一條平坦舒適又安全的綠色隧道。（編輯：張雅淨）1110829

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