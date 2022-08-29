談高雄選情 柯志恩預估9、10月選情增溫

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天接受廣播節目專訪表示，討厭民進黨的聲音已經慢慢出現，預估9、10月選情會加溫。她也感慨，在高雄不管說什麼都會被擴大批評、圍剿，令人苦笑。

柯志恩今天上午接受媒體人王淺秋廣播節目專訪時說，討厭民進黨氛圍已慢慢成形，尤其是論文事件和中介法爭議，影響非常大。目前只是開始，雖然現在選情仍冷，但加上缺水、停電等問題，預估9、10月會逐漸顯現效應，選情加溫。

柯志恩還說，在高雄不管講任何話，都被攻擊說是草包，或是台北看高雄，或她提出的事情，高雄市長陳其邁都已在做，永遠都是這些套路，擴大解讀批評，讓人苦笑；但想通了，也就不會太在意，只是納悶若對手民調贏很多，何必如此。

柯志恩預計9月1日登記參選，她說，本來想一個人登記，但團隊告訴她可能會被作文章，所以會安排一個大陣仗，細節還在思考中。

對於與民眾黨「藍白合」的可能性，柯志恩說，因為國民黨和民眾黨都有提名高雄市議員參選人，會產生競合問題，如果民眾黨吸掉藍營1%選票，就可能讓當選邊緣的國民黨議員參選人落馬，這部分現在還找不出解方。

柯志恩說，不過民眾黨尚未提名高雄市長參選人，在高雄市長的議題上，可以尋求最大公約數，「大家集體罵陳其邁，這點倒是可以合」。

她並表示，高雄不缺工作，而是缺高薪工作，高雄產業結構不夠多元，大家歡迎台積電來高雄，但也還需要量販店、炸雞店，薪資也要提升，這些事情市長責無旁貸，還有托老、托幼、教育等城鄉資源分配也仍不公平，需要改善。

柯志恩說，9月起，她會再陸續提出政見，大家可以一一檢視，但不要她一提出來就只會說是唱衰，「如果只會說唱衰，這樣高雄才真的會被做衰」。（編輯：黃世雅）1110829