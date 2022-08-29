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竹縣補教育苗專案30日開跑 弱勢學子免費補習

2022/8/29 18:12（8/29 18:31 更新）
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新竹縣補習教育協會關心弱勢學子，發起「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，提供竹縣弱勢家庭子女免費補習，竹縣府29日指出，每名學生最多選擇1個補習班接受輔助教學，每家補習班最多可提供3個名額申請，申請時間為8月30日至9月30日止。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月29日
新竹縣補習教育協會關心弱勢學子，發起「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，提供竹縣弱勢家庭子女免費補習，竹縣府29日指出，每名學生最多選擇1個補習班接受輔助教學，每家補習班最多可提供3個名額申請，申請時間為8月30日至9月30日止。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月29日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹縣補習教育協會關心弱勢學子，發起「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，提供竹縣弱勢家庭子女免費補習，縣長楊文科今天表示，感謝補教業回饋社會，送愛給弱勢。

新竹縣政府發布新聞稿指出，為關懷弱勢、上進求學生，新竹縣補習教育協會發起「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，共有315家補習班響應，提供設籍竹縣低收入戶及中低收家庭在學子女（國小以上，不含碩博班），可享有低收費或全額免費補習名額。

楊文科指出，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對經濟衝擊大，有需求的家庭可能增加，感謝新竹縣補習教育協會不畏疫情影響，依舊串連縣內補習班回饋社會，也帶動更多企業關心教育及弱勢家庭。

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協會理事長蔡士松說，希望關懷縣內貧困在學學子，獲得學習機會，因此，號召縣內從事升學文理、語文加強及技藝等補教同業，提供低收費或免費補習名額，鼓勵弱勢學子進修學習，協助減輕家庭負擔。

教育局指出，去年協會號召100家補習班，今年號召家數達315家，每名學生最多選擇1個補習班接受輔助教學，每家補習班最多可提供3個名額申請，申請時間為8月30日至9月30日止，相關育苗專案計畫資訊可至新竹縣政府教育局查詢。（編輯：方沛清）1110829

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