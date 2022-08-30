台南麻豆文旦節9/3登場 黃偉哲：一試成主顧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市長黃偉哲今天宣布，麻豆文旦節9月3日在麻豆代天府登場。他表示，今年麻豆文旦採收前雨水多，果肉飽滿多汁，大小均勻，果皮細緻，整體品質更加穩定。

黃偉哲等人今天在台南市永華市政中心的「保柚Taiwan~幸福儀式」，以今年入圍文旦評鑑的冠軍柚，擺放呈現台灣地圖，邀請各地遊客9月3日到麻豆代天府參加麻豆文旦節。

黃偉哲指出，今年麻豆文旦採收前雨水多，果肉飽滿多汁，大小均勻，果皮細緻，整體品質更加穩定，市府也積極行銷麻豆文旦，拓展通路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，麻豆文旦很酷，一試成主顧，就像法國小酒莊一樣，許多麻豆農民都有自己的老客戶，很多人以電話直接預訂，也可依個人口味及喜好，向農會或直接聯繫麻豆農民訂購。

台南市政府發布新聞稿指出，2022麻豆文旦節農業產業活動9月3日在麻豆代天府登場，當天將邀集在地柚農擺攤、麻豆商圈美食及精彩表演節目，另有紅包牆抽獎活動、擲杯大賽、親子趣味闖關、彩繪DIY、拍照打卡送好禮、彩繪燈籠比賽等活動。（編輯：李錫璋）1110830