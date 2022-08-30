高市仁武凹子底線公車9/1通車 多條路線班次加密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市政府宣布，9月1日起新闢公車路線「紅62仁武凹子底線」，滿足仁武地區民眾需求。另配合開學，加密幹線公車及高載客量公車路線班次，尖峰時段班距縮短至10至15分鐘。

高雄市交通局上午舉行「仁武凹子底線通車暨幹線公車加密」記者會，宣布9月1日起，新闢公車路線「紅62仁武凹子底線」，以全新電動公車營運；另配合開學，加密高雄市幹線公車及高載客量公車路線班次。

高雄市長陳其邁出席表示，根據大數據分析，仁武地區市民到市區最多的地點就是凹子底、高鐵站及榮總，「紅62仁武凹子底線」可讓仁武地區民眾快速進出凹子底及沿線醫療院所，滿足仁武地區民眾需求。

陳其邁還說，仁武人口成長快速，市府將闢建運動公園、特色共融式公園，同時興建交流道及推動第二快速道路，相關交通建設箭在弦上，將如期推動。

交通局長張淑娟說，「仁武凹子底線」往來仁武高中、區公所、八卦寮及捷運凹子底站，通車首月只要掃QR Code乘車碼，就可免費搭乘。

另配合開學，高雄市約20條幹線公車及2條高載客量公車路線班次也加密班次，每條路線每天共增至近50班次，將尖峰時段班距縮短至10至15分鐘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為鼓勵民眾使用公共運輸，交通局表示，9月1日起至30日，使用「一卡通MONEY乘車碼」搭乘高雄市公車，並有扣款紀錄，每次搭乘享有10% LINE POINTS點數回饋，每一乘車碼每月最高回饋60點。

此外，一卡通MONEY、icash Pay及悠遊付等電支業者也分別推出使用一卡通MONEY乘車碼有7-ELEVEN優惠券、使用icash Pay乘車碼最高有430點OPEN POINT點數回饋及使用悠遊付每筆交易享20%回饋金，首次使用還贈送50元回饋金等優惠。（編輯：謝雅竹）1110830