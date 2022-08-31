沈慧虹提零廢棄政見 擴增回收車、掩埋場升級

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）31日發表「永續城市－邁向零廢棄」政見，她表示，城市永續、環境友善是新竹市發展的重點方向之一，未來她將持續努力，與市民一起攜手打造永續、宜居宜業的城市環境。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月31日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表「永續城市-邁向零廢棄」政見，未來將透過擴增回收車數量、活化掩埋場等方式，讓更多廢棄物再利用，使新竹市持續邁向永續城市。

沈慧虹今天召開政見記者會，提出零廢棄政見，她說，首先要增加回收車數量，並藉由「大數據派車」，搭配AI人工智慧及物聯網技術，優化回收效率，另外將續推風城資源回收站，增加社區回收參與意願，並讓民眾就近回收廢棄物。

沈慧虹說，第2個升級是「掩埋場升級」，未來將活化掩埋場，增設環境教育空間，也將推動「多元垃圾處理方案」，透過木質廢棄物再生、高效廚餘處理、底渣飛灰再利用，達到循環經濟。

沈慧虹表示，竹市過去推動零廢棄政策，成果斐然，其中設置高效廚餘處理廠，不僅24小時就能完成廚餘發酵，廠房環境也保持得十分整潔，處理後的有機生質材料更能作為培養土使用，達到循環經濟的效益。

沈慧虹說，他在擔任副市長期間，擴增風城資源回收站數量，從原本的7個站點增加至40個站點，並推出免費回收站App集點換好禮，提高市民回收意願。

沈慧虹說，城市永續、環境友善是新竹市發展的重點方向之一，過去8年竹市推動零廢棄政策已有相當的成績，未來她將持續努力，與市民一起攜手打造永續、宜居宜業的城市環境。（編輯：李錫璋）1110831