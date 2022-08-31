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高雄彌陀岡山梓官近萬戶 9/1零時起停水23小時

2022/8/31 18:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）配合公路總局道路拓寬工程，台水公司將辦理高雄市岡山區石潭路等管線改遷工程，需停水施工，彌陀區、岡山區2里及梓官區1里共9500戶，將於9月1日凌晨零時起停水至晚上11時。

台灣自來水公司第七區管理處今天發布新聞稿表示，配合公路局台19甲線路基路面拓寬改善排水，需辦理石潭路1200mm管線改遷工程，會縮短作業時間，以盡速完工復水。

由於施工期間需停水，台水公司表示，彌陀全區及岡山區福興里、石潭里及寶米路（八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶）、梓官區梓信里，將自9日1日0時至晚上11時執行停水作業，合計23小時，停水用戶共計9500戶。

台水公司呼籲用戶配合節約用水並預作儲水準備，若遇颱風或豪雨影響工程作業安全時，此次停水也將順延並擇期公告實施。

台水公司也提醒民眾，提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源。恢復供水後，如仍無水，可通知台水公司派專人到府服務。（編輯：卞金峰）1110831

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