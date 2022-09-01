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生生有平板啟用 澎湖新學期邁入數位學習時代

2022/9/1 14:10
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（中央社澎湖縣1日電）澎湖縣長賴峰偉今天主持「生生有平板」啟用儀式，澎湖新學期開始，邁入數位學習時代；透過數位學習，拉近城鄉差距，縮短數位落差，開啟學子新視野。

澎湖縣「生生有平板」今天在澎湖龍門國小由縣長賴峰偉主持啟用儀式，包括馬公國中、白沙鎮海國中、西嶼大池國小、望安鄉望安國中、七美雙湖國小等鄉市學校代表則以線上視訊會議，象徵邁向數位學習的時代。

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賴峰偉表示，近2年受疫情影響，運用數位學習和遠距視訊教學，已成教學新日常，感謝中央補助澎湖縣新台幣1億300餘萬元，讓澎湖每一個老師、每一個孩子都有一台平板，孩子透過數位學習，突破時間與空間限制，提升學習效果。

縣府教育處長蘇啟昌表示，配合教育部推動「中小學數位學習精進方案」，澎湖縣總計採購5995台學習載具、406台行動充電車，並以影音、遊戲式、虛擬實境、模擬互動等形式呈現，建立優質數位內容採購機制，讓教材更生動、教學更多元。（編輯：陳仁華）1110901

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