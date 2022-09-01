劉櫂豪競選基地設親子空間 打造「家的感覺」

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民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今年改變過去傳統競選總部設置，改走「家」的感覺，成立「造好新台東基地」，1日舉行成立茶會，基地內不僅有親子場地，還有表演空間和交誼廳等，歡迎民眾打卡、聊天。中央社記者盧太城台東攝 111年9月1日

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪改變傳統競選總部，成立「造好新台東基地」，不僅有親子場地，還有表演空間和舒適交誼廳，適合民眾打卡、聊天。

第6度參選縣長的劉櫂豪今年改變過去傳統競選總部設置，改走「家」的感覺，成立「造好（櫂豪）新台東基地」，位於台東市大同路熱鬧商圈，今天舉行成立茶會。

「基地」內設計5個木房子，分別闡述5個面向理念，代表劉櫂豪選舉的主軸，造好宜居城市、文化深耕、品牌農業、青創就業、原鄉永續，闡明他對台東這塊土地的願景與想法，共同打造台東成為世世代代居住的好家園。

另外在新基地中間設計留言互動板，及劉櫂豪多年來與鄉親互動的照片花絮，呈現這幾年來他走遍台東每個角落，與好朋友的互動記憶，歡迎大家一起來留言互動，從照片牆上找找看有沒有認識的朋友。

基地最特別的地方是設有草皮親子空間，家長可以陪伴小孩在新基地讀童話書、玩遊戲；還有表演舞台與展演空間，可以分享對台東的願景；也可以表演歌舞，設計交誼廳的風格，可以讓大家放鬆的討論交流，表達每個人的意見。

最後，在新基地騎樓外，設計劉櫂豪比著愛心，等人齊高的照片，好朋友可以與劉櫂豪合影打卡，為他加油打氣。

劉櫂豪接受中央社記者訪問表示，台東就像大家的家，新基地有別於傳統的競選總部，歡迎所有民眾進來的共享空間。他強調，來自不同族群、家庭的大家，相信台東可以成為民眾在這裡工作、做夢、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。

劉櫂豪說，這場選舉是累積了近20年對這塊土地的深耕，一步一腳印最後這段衝刺時間，他會更加倍的努力，結合更多的志同道合的好朋友共同造好新台東，讓台東成為我們最美好的一個家園。（編輯：黃世雅）1110901

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪改變傳統競選總部模式，改成立「造好新台東基地」，現場陳列劉櫂豪多年來與鄉親互動的照片花絮，展示這些年來劉櫂豪走遍台東每個角落的點滴。中央社記者盧太城台東攝 111年9月1日