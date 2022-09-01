陳盈蓉遺愛人間 捐款百萬助學新住民二代

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益富實業公司前副總經理陳盈蓉癌逝遺愛人間，捐贈新台幣100萬元給馬偕醫學院，期盼支持與鼓勵新住民子女，未來能成為醫事服務人員並發揮潛能回饋社會，1日捐贈儀式上，新北市副市長劉和然（右3）出席並頒發感謝狀。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月1日

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）益富實業公司前副總經理陳盈蓉癌逝遺愛人間捐贈新台幣100萬元助學金，培力新北市新住民二代尋找興趣與發揮潛能，有機會接受更好的教育成為專業醫護團隊。

新北市府教育局今天表示，陳盈蓉於罹癌住院期間，感念馬偕醫院團隊視病猶親的照顧，發願捐贈百萬助學金，期盼支持與鼓勵新住民子女，未來能成為醫事服務人員並發揮潛能回饋社會。

捐贈儀式今天在市府舉行，由副市長劉和然、教育局長張明文見證，盼望將來國小、國中、高中的新住民學生，為新北市帶來改變的力量。

教育局說，陳盈蓉完成一件心願，也讓大家感動她的大愛。捐款將與馬偕醫學院合作，投入「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」。

馬偕醫學院董事長賴允亮致詞表示，陳盈蓉住院期間多次表達回饋社會的心願，她觀察到許多新住民第一代來台擔任看護工作，支持許多家庭走過最煎熬的時刻，若第二代有機會接受更好的教育，成為專業醫護團隊一員，她將無比欣慰。

賴允亮透過新聞稿表示，這筆善款將用於從淡水區至貢寮區全長100多公里的「皇冠海岸」沿線學校新住民子女，提供課後輔導、寒暑期醫學營及品格衛教營隊等課程，啟發學童對醫學的興趣，未來有機會進入醫事服務職場幫助更多人。盼社會各界共襄盛舉，關注偏鄉教育，為孩子開創各種機會。

教育局長張明文表示，「皇冠海岸新二代培力光榮計畫」為新北市2030新住民10年願景的「樂學一條龍」政策子計畫，提升新住民子女相關技能，與產官學民合作關懷偏鄉教育，期許培育新住民子女發展天賦潛能，讓他們更有自信地在未來的舞台揚才展能。

教育局新住民國際文教科長林玉婷接受中央社記者電訪表示，自民國109年起，以產官學合作模式推動培力光榮計畫，已有30所學校加入，善用新住民子女「雙語言、跨文化」優勢，開設多元課後社團及營隊。

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林玉婷說，為弭平城鄉差距，發揚北海岸及東北角新二代學生自身優勢，包括國泰慈善基金會、新北市文化基金會、致理科技大學、台灣科技大學等單位合作，將專款專用。

她說，發展新二代學生感興趣的社團課程，提出計畫後將協助學校開設小提琴、拼布縫紉、語言及程式設計等課程，或學習拍攝紀錄片、用英語學習越南語，以培育一技之長並認識媽媽家鄉母國文化；有助未來啟發潛能及優勢，許多學生並以身為新住民二代為榮。（編輯：張銘坤）1110901