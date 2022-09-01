彰化縣長選舉 王惠美26鄉鎮市聯合競選總部揭牌營運

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）尋求連任的國民黨籍彰化縣長王惠美設在26鄉鎮的聯合競選總部，今天同步揭牌營運；王惠美陣營指出，和鄉鎮市長、縣議員一起設立的聯合競選總部揭牌營運，希望加強服務選民爭取支持。

王惠美陣營今天發布新聞稿指出，她昨天完成縣長選舉登記作業後，與黨籍提名參選人設在26鄉鎮市的聯合競選總部也在今天同步揭牌營運。王惠美也出席彰化市聯合競選總部揭牌儀式，向輔選團隊致意後離開。

王惠美陣營指出，今年地方選舉起步較慢，許多基層黨籍提名人反映，希望盡早成立競選總部，讓人員進駐，以利服務選民、爭取支持，因此順應基層想法，讓聯合競選總部在今天同步揭牌營運，後續將配合鄉鎮市長、縣議員參選人期程，及各地後援會安排，另行舉辦聯合競總成立大會。

至於民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳，預定明天前往彰化縣選舉委員會完成縣長選舉登記；黃秀芳競選總部表示，黃秀芳及競選總部主任委員魏明谷、民進黨立委陳素月等人，將騎單車從競選總部出發，前往縣選委會完成登記作業，營造勝選氣勢。（編輯：黃世雅）1110901