高雄辦淨零論壇 環團肯定汽電共生脫煤期程

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（中央社高雄1日電）高雄市政府環境保護局今天辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，南部反空污聯盟發布新聞稿說，高雄市長陳其邁提及達成2050淨零排放目標「刻不容緩」，環團深表贊同，也肯定宣示「2030無煤高雄」汽電共生脫煤期程。

為達2050淨零排放目標，高雄市政府環境保護局今天辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，透過倡議及專題發表，啟動各界對話，讓市民及各界見證高雄積極朝2050淨零排放目標及循環經濟城市邁進企圖與決心。

不過，南部反空污聯盟表示，大林電廠超臨界燃煤機組，目前無退場轉型目標，且台電日前仍以40年運轉為目標，若照原定期程，高雄境內燃煤電廠將使用到2058年，淨零目標豈非空言？

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南部反空污聯盟說，高雄將擴建大林電廠2部燃氣機組，及設七接、八接天然氣接收站，未來碳排勢必持續增加，未見市府要求大林電廠提減煤、去煤具體承諾，且針對「2030無煤高雄」汽電共生脫煤期程，還待更加速相關具體措施。

南部反空污聯盟表示，淨零法制化相關政策進度，日前官方提的高雄市淨零城市管理自治條例草案，大多法條屬於概括授權及宣示性質，沒具體明確制度內容，期待市府結合公私協力，匯集多方意見，提實質淨零工作與制度化內容，以免流於制訂無實效空白法案。（編輯：李明宗）1110901