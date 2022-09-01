更多編輯台推薦新聞：
影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧
科技

影片／上火星更近一步 「毅力號」可像小樹般製造氧

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員
運動

大谷翔平3分砲逆轉勝 大聯盟首位連2年30轟日本球員

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰
國際

德選民不重視學歷 大學沒讀完也能爬到權力頂峰

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
永豐銀行勸誘客戶借錢投資 金管會重罰1800萬、總經理暫停職
首頁 / 地方

高雄辦淨零論壇 環團肯定汽電共生脫煤期程

2022/9/1 16:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社高雄1日電）高雄市政府環境保護局今天辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，南部反空污聯盟發布新聞稿說，高雄市長陳其邁提及達成2050淨零排放目標「刻不容緩」，環團深表贊同，也肯定宣示「2030無煤高雄」汽電共生脫煤期程。

為達2050淨零排放目標，高雄市政府環境保護局今天辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，透過倡議及專題發表，啟動各界對話，讓市民及各界見證高雄積極朝2050淨零排放目標及循環經濟城市邁進企圖與決心。

不過，南部反空污聯盟表示，大林電廠超臨界燃煤機組，目前無退場轉型目標，且台電日前仍以40年運轉為目標，若照原定期程，高雄境內燃煤電廠將使用到2058年，淨零目標豈非空言？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

南部反空污聯盟說，高雄將擴建大林電廠2部燃氣機組，及設七接、八接天然氣接收站，未來碳排勢必持續增加，未見市府要求大林電廠提減煤、去煤具體承諾，且針對「2030無煤高雄」汽電共生脫煤期程，還待更加速相關具體措施。

南部反空污聯盟表示，淨零法制化相關政策進度，日前官方提的高雄市淨零城市管理自治條例草案，大多法條屬於概括授權及宣示性質，沒具體明確制度內容，期待市府結合公私協力，匯集多方意見，提實質淨零工作與制度化內容，以免流於制訂無實效空白法案。（編輯：李明宗）1110901

陳其邁
高雄辦2050淨零論壇 朝循環經濟城市邁進 柯志恩登記參選 送陳其邁3禮物期盼畢業快樂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族