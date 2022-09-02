馬英九陪同登記 饒慶鈴拚連任細數政績

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台東縣長饒慶鈴（前排左3）2日下午在前總統馬英九（前排左2）和各界代表簇擁下，前往選委會登記參選，力拚連任。中央社記者盧太城台東攝 111年9月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）國民黨提名、拚連任台東縣長的饒慶鈴，今天在前總統馬英九陪同下完成登記。馬英九說，饒慶鈴的施政拿到90分，民眾相當肯定；饒慶鈴也細數4年政績。

台東縣長饒慶鈴今天下午在馬英九和各界代表簇擁下登記參選拚連任。

馬英九說，饒慶鈴這4年做的好不好，不是他說了算，而是由縣民來打成績，饒慶鈴的施政滿意度獲媒體評4.5星，相當是90分，「日久見人心」當初饒慶鈴的承諾做到了。

饒慶鈴說，這4年超過100項的政績，包括積極解決長年困擾台東縣政的2大問題，重啟焚化爐，台東終於有能力自主處理垃圾；接著重新開放杉原海水浴場（美麗灣渡假村開發案），把美麗還給台東縣民。

還有提升醫療問題、財政負債17年來最低、台東人減輕負債從新台幣2萬5849元降至1萬6894元，以及社會福利中的女性乳癌篩檢、生育補助、弱勢民眾投保等。

饒慶鈴說，現在的台東是有史以來最繁榮、富裕、健康、幸福的台東，台東正在進步中，懇請大家繼續支持。（編輯：黃世雅）1110902