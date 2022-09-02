高雄年底選戰共4人參選市長 整體仍以藍綠對決為主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨籍高雄市議員陳麗娜原公開表示今年將不競選連任，交棒後輩；但2日下午1時30分左右，助理卻現身選委會繳交資料，選委會查核後宣布陳麗娜完成登記。中央社記者曾以寧攝 111年9月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄2日電）年底地方選戰今天登記截止，高雄市長共4人登記參選，但民進黨高雄市黨部主委許智善表示整體選戰仍以陳其邁、柯志恩代表民進黨、國民黨對決為主。議員部分則有128人搶65席。

年底九合一選舉候選人登記到今天。高雄市長共有4人登記參選，除民進黨籍的現任市長陳其邁尋求連任，國民黨由柯志恩銜命參選，無黨籍曾尹儷以政府治理專業背景投入選戰，41歲的政治素人鄭宇翔也登記參選，但不願對媒體多說明自己的學經歷、背景。

許智善接受中央社記者電訪表示，雖然現在有4人登記參選，但整體選舉主要還是以國民黨跟民進黨的政黨對決為主，但參選是每個人的權益，對於各候選人都予以尊重，每個候選人可以為選民、為百姓做什麼，才是最重要的。

柯志恩昨天登記參選表示，在政見發表會欄勾選「辯論」；陳其邁今天接受媒體聯訪表示，選舉中政策辯論是常態，「我們也是勾辯論」；曾尹儷、鄭宇翔面對媒體詢問，也表示有勾選辯論。選委會表示，確認各參選人意願後，會再安排詳細時間地點，預計在11月11日後舉行公辦辯論會。

議員選舉部分，選委會公告因人口數變化，高雄市議員席次從上屆66席減少為65席，到今天登記截止，共有128人登記參選，較上屆選舉候選人逾130人稍減。其中大社仁武選區（第5選區）13人搶5席勝選率最低，林園大寮區（第11選區）10人搶4席也競爭激烈。

此外，大選區也都競爭激烈，今年因人口數增加，增1席的左楠選區（第4選區）共20人參選搶9席；另有鳳山區（第9選區）15人搶8席、前鎮小港（第10選區）17人搶8席；今年因人口數下降減少1席的三民區（第7選區），也呈13人搶7席的參選盛況。

不過，已連續5屆當選（第10選區）的國民黨籍市議員陳麗娜，原公開表示今年將不競選連任，交棒後輩；但今天下午1時30分左右，助理卻現身選委會繳交資料，選委會查核後宣布陳麗娜完成登記。陳麗娜隨後透過新聞稿表示，小港前鎮成為議會席次過半的關鍵選區，中央及地方黨部一再勸進，為顧全大局，決定登記參選。

除國民黨、民進黨各有35、36人登記參選，力拚席次過半，競爭議長寶座；時代力量、台灣基進、民眾黨也以搶下3席進議會組黨團為目標；此外還有33人以無黨籍身分參選、2名無黨籍團結聯盟成員，小民參政歐巴桑聯盟、台聯、左翼聯盟也各有1人參選。（編輯：黃世雅）1110902