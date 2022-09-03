台東基層選舉564人登記 民進黨籍僅10人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣3日電）年底選舉登記截止，台東縣鄉鎮市長、代表、村里長計有564人登記，其中僅有10人是民進黨籍，其餘多為國民黨或親藍人士，台東基層政治板塊依然是「撼不動的藍天」。

台東有16個鄉鎮，目前僅有卑南鄉長許文獻是民進黨籍，其餘不是國民黨籍就是其盟友。將近300席村里長、鄉鎮市代表，民進黨僅5席。

年底選舉昨天登記截止，根據台東縣選委會提供資料，鄉鎮市長部分有40人登記，民進黨籍僅1人洪宗楷登記參選台東市長，國民黨籍及泛藍則在每個鄉鎮都有提名人參選。

16個鄉鎮市民代表共逾130席，登記參選人數231人，民進黨籍僅有台東市4人、卑南鄉2人；同樣逾130席的村里長有293人登記，僅有台東市1人、鹿野鄉1人、蘭嶼鄉1人以民進黨籍參選。

民進黨徵召台東縣長參選人劉櫂豪今年第6度挑戰縣長，他今天接受中央社記者訪問表示，國民黨在基層有嚴密的組織，有利基層選舉。民進黨近年來積極培育參與公共事務人才，雖然村里長和鄉鎮代表提名人少，但30席縣議員中今年一口氣推出6人參選，且都是身經百戰、經歷豐富，基層服務熱心，做事用心，值得肯定的好人才。

資深媒體人賴世榮說，台東特殊的選民結構，政治傾向親藍的公務員、原住民占了台東人口數一半以上，加上早期國民黨在基層有嚴密組織且行政資源豐沛，成為想投入政壇者的首選政黨，因此基層鞏固嚴密，政治版圖成為撼不動的藍天。（編輯：郭諭儒）1110903