花蓮萬榮鄉發放振興慰問金 每人5000元

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（中央社記者盧太城花蓮縣3日電）花蓮縣萬榮鄉公所今天開始發放每名鄉民5000元的疫情振興和關懷慰問金。鄉公所表示，這筆錢對民眾來說，有如疫情下的及時雨。

今年7月間萬榮鄉民代表會通過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情振興經濟暨關懷鄉民慰問金提案，每名鄉民發放新台幣5000元，今天開始發放。

萬榮鄉公所發布新聞稿表示，今天在全鄉6個村設置7個發放站辦理慰問金發放作業，萬榮鄉長古明光上午9時宣布全鄉同步發放，並逐一巡視各站發放情形。

古明光表示，雖然目前疫情稍緩，但在前一波疫情高峰，萬榮鄉平均每5人有1人染疫，衝擊民眾經濟與生活。因此他指示公所團隊在7月間向萬榮鄉代會提送慰問金的自治條例，經鄉代會集體通過。今天鄉公所動用所有員工及雇工將近180人發放，為的就是要盡快緩解民眾因為上波疫情造成的經濟壓力。

古明光表示，8月底到9月初適逢開學週，一般家長都會開始煩惱學費何處籌措。選擇開學週發放，對經濟不穩定又受疫情影響的民眾，就像疫情下的及時雨。

萬榮鄉公所表示，統計發放總人數6017人，每人5000元，呼籲鄉民務必於11月2日期限前完成領取，以免逾期不再發放損失自身權益。（編輯：郭諭儒）1110903