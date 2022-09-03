台中新社自來水延管工程啟動 解決在地用水問題

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台中市政府與台灣自來水公司合作，針對新社區進行自來水延管工程，3日舉辦開工祈福典禮，台中市長盧秀燕（右5）等人出席見證，工程預計民國112年3月底前完工。中央社記者蘇木春攝 111年9月3日

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市府與台灣自來水公司合作，針對新社區進行自來水管線延伸工程，今天舉辦開工典禮，台中市長盧秀燕表示，受惠戶數雖少，但意義很深遠，解決當地無自來水可用問題。

台中市政府表示，針對無自來水地區爭取中央補助自來水延管經費，經統計自民國108年推動至今，已成功爭取56件自來水延管案件，補助經費約新台幣2.3億元，有766戶受惠，範圍橫跨山、海、屯區。

動工的新社區自來水管線延伸長度約1.6公里，總工程經費約825萬元，預計112年3月底前完工，完工後可提供大南里、崑山里及永源里約12戶民眾使用自來水，解決當地民眾多年無自來水可用窘況。

動工典禮今天在新社區大源宮舉辦，盧秀燕、國民黨立委江啟臣與當地民意代表等人皆出席，許多當地居民也到場。

盧秀燕致詞時表示，台中市幅員廣闊，有部分住戶較為偏遠沒有自來水，這次開工的自來水管線延伸工程造福12戶，用戶雖少，但意義很深遠。

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她指出，除了自來水延管工程，市府也爭取中央前瞻基礎建設計畫，致力於山城地區簡易自來水系統布建，自108年至今已成功爭取補助經費約2.2億元，受益戶數約1787戶。

台中市自來水普及率，盧秀燕表示，截至111年6月底達 96.49%，接水人口超過270萬人。除提升自來水普及率，市府並加速推動自來水延管後路面復平計畫，路修範圍橫跨山、海、屯區，108年至111年突破100公里，不只維護市民用水權益並提升道路品質。（編輯：戴光育）1110903

台中市長盧秀燕（前左3）3日赴新社區出席自來水管線延伸工程開工祈福典禮，率眾人一同參拜，祈願工程如期如質順利完工。中央社記者蘇木春攝 111年9月3日