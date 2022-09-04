重現居民共同回憶 逛市場體驗「茄芷」裡的太麻里

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（中央社記者李先鳳台東縣4日電）活化逾40年歷史的太麻里鄉第一公有市場，在鄉公所與台東社造中心等單位協助下，今天舉辦「回市場去：茄芷裡的太麻里」市集活動，期盼市場再度被關注，重現居民共同回憶。

紅、綠、藍3個顏色組成的「茄芷袋」為台灣傳統手提袋，近年發展出文青喜愛的產品，2017年台灣國慶以茄芷袋作為創作主視覺。

台東縣政府發布訊息指出，今年受補助單位透過社區營造計畫，展開第4年的設計師游牧行動，「回市場去：茄芷裡的太麻里」市集活動有600名太麻里鄉親熱烈參與，一同討論提出意見。

規畫單位之一的青築設計顧問工作室負責人楊文廣特別向與會鄉親說明，此一社造計畫由5名設計師以太麻里市場作為出發點，擴散到5個村莊，並利用自身觀察和居民討論共創出村落設計品。

駐村正興村的胡芝瑀製作供村民上山時可用的採集背帶；林廣秦替多良農業規畫品牌視覺及包裝設計；莊淳喻利用插畫記錄香蘭村部落點滴及故事；黃軒筠與大王村「日昇媽媽團隊」合作透過歌譜學習族語；陳施澄設計出互動裝置，讓金崙村民可以發表想法交流。

設計師們透過文化、觀光與農業等不同層面議題，以「一村一設計師」結合公民參與和社區設計，與居民共同討論挖掘地方文化底蘊，創造新美學，喚起居民對社區的意識感，促使太麻里朝「解憂小鎮」的目標邁進。

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縣長饒慶鈴表示，傳統市場是當地生活與文化的縮影，樂見年輕人結合自身設計專長進駐社區，為地方與傳統市場導入美學與創意，也鼓勵青年人返鄉或外地人東漂，攜手讓台東成為一個永續發展的好所在。

縣府文化處指出，透過市場走讀、市集活動、市場八卦談等活動，帶民眾探詢市場文化，找回共同記憶，展開老市場的未來新想像，並藉由設計師駐村與居民共創的成果來認識太麻里在地生活與文化特色，民眾一起逛市場，在茄芷袋中裝入太麻里的生活。（編輯：黃世雅）1110904