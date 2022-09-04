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澎湖醫療後送 比照衛福部離島救護航空器駐地標準

2022/9/4 20:14
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（中央社澎湖縣4日電）澎湖民眾最關切的醫療後送駐地航空器招標問題，縣長賴峰偉今天指示，比照106年衛福部離島醫療救護航空器駐地備勤標準重新招標，並要求得標廠商在得標1年內提供5年內機齡直升機。

澎湖縣政府指出，考量各界仍期待駐地航空器以新機為宜，賴峰偉指示衛生局依原案契約後續擴充精神，重新訂定投標廠商資格。至於，外界指縣府要用30年老飛機取代新機，完全是存心誣衊，賴峰偉保證讓鄉親使用新飛機。

澎湖縣政府表示，衛生局辦理醫療後送駐地航空器招標作業，經詢目前國內航空業者可提供10年內機齡直升機，僅有1家廠商，基於依採購法，恐有圖利之嫌，因此採須需通過適航證明，才能取得投標資格。

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澎湖縣政府說明，縣府將參照衛福部民國106年7月28日完成的「金門、連江、澎湖三離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」，要求得標廠商在1年內提供5年內機齡直升機備勤，提升後送效率及安全性。

澎湖衛生局指出，該案除審查廠商資格外，第2階段仍需由評選委員依可否提供澎湖全區域緊急醫療後送、病危返鄉等項目進行評選，以準用最有利標方式由委員審慎評估，擇定最佳決標廠商參與後續採購程序，以保障縣民生命安全。（編輯：黃世雅）1110904

賴峰偉
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