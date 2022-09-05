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澎湖醫療後送專機 藍綠叫陣

2022/9/5 14:29
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（中央社澎湖縣5日電）澎湖醫療後送專機再成縣長選戰話題。民進黨陳光復今天說，即使是賠錢，也要恢復依原始合約精神辦理；澎湖縣長賴峰偉則表明，依106年衛福部離島醫療救護航空器駐地備勤標準重新招標。

民進黨澎湖縣長參選人陳光復表示，醫療專機駐點澎湖，以守護每一位鄉親寶貴性命，是在他過去縣長任內所爭取，今年8月合約屆滿，需辦理重新招標作業；但縣政府對於標案，在固定翼、機齡等一改再改，破壞中央制定原始合約精神，引發地方上不滿。

陳光復指出，為保障鄉親權益，醫療專機要恢復原始合約精神，並強調澎湖醫療專機「即便賠錢也必須存在，這關乎鄉親生命」。

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澎湖縣長賴峰偉則是在昨晚已先前一步說明，澎湖醫療後送駐地航空器招標問題，比照民國106年衛福部離島醫療救護航空器駐地備勤標準重新招標，並要求得標廠商在得標1年內提供5年內機齡直升機，絕無30年老飛機執勤狀況，擇定最佳決標廠商參與後續採購程序，以保障縣民生命安全。

澎湖縣政府發言人陳其育也砲火反擊指出，陳光復如關切澎湖鄉親生命全，任內就不應將首長公務搭乘列入航空駐地計畫條款內，令人質疑有將救命專機當成「縣長座機」，而這一條款在賴峰偉任內已取消，不會因縣長需求排擠緊急救護。（編輯：孫承武）1110905

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