柯志恩指高雄自殺人數高 市府：已改善降低

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天指出，高雄10年來自殺人數六都最高，不應視個案看待，應探討背後因素防治。高市府表示，已改善降低，並持續透過專家分析及擬定對策因應。

高市府回應表示，經統計高雄市近5年「自殺標準化死亡率」以民國108年最高、目前持續改善降低中。衛生局透過專家會議通盤分析及擬定相關因應對策，包括憂鬱、家庭及感情因素為三大主因，並非經濟困頓。

高市府表示，各局處透過加強照明設備、圍籬保護設施、警語標示、人員巡視等環境安全檢視作為，加強場域巡視密度。針對老年自殺高風險族群，結合社會局提供高風險評估及追蹤，強化弱勢族群關懷服務。

高市衛生局強調，許多研究都指出過度傳遞渲染自殺新聞或自殺事件都可能引起高風險族群模仿效應，希望市民避免轉傳自殺新聞及相關訊息，鼓勵有情緒困擾民眾或家屬積極求助，時常關心身邊親友，給予支持協助。

柯志恩上午接受國民黨發言人李明璇廣播節目專訪。李明璇提到高雄最近半年出現許多浮屍，柯志恩說，根據已公布數字，高雄過去10年自殺約4700人，自殺人數六都最高，市府不能當個案看待，應探討背後因素。

柯志恩說，這些可能都是屬於比較辛苦的人，如面臨經濟困頓、生活壓抑造成憂鬱症等；可能包含物質或心理上等因素，應進一步歸納原因及分析提出防治作為。

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柯志恩指出，中、老年人自殺比例也高，尤其老年人可能不是因經濟因素，可透過輔導減少發生率，但政府投入心理健康方面資源太少。她也批評市府對其所提出的問題，都只會回「唱衰高雄」；或強調市府已有在做，但之後又不了了之。（編輯：孫承武）1110905

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