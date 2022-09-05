高市梓官區通安大橋改建動土 估113年7月完工

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高雄市梓官區通安大橋民國109年橋檢時被判定為U4等級危橋，市府籌措經費改建，5日舉行改建工程動土典禮，市長陳其邁（前右5）等人出席。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高市梓官區通安大橋109年橋檢時被判定為U4等級危橋，市府籌措經費改建，今天舉行動土典禮。高雄市長陳其邁說，通安大橋對連結援中港溼地和蚵仔寮漁港的交通很重要，盼加速完工。

民國108年宜蘭發生南方澳大橋斷裂事件後，高市府當年度啟動全市橋梁安全檢查，在109年橋檢時，通安大橋被判定為U4（應緊急處理維護）等級危橋，市府隨即籌措經費規劃改建，由中央補助新台幣1億多元、市府編列預算約6000萬元進行改建工程。

陳其邁今天出席通安大橋改建工程動土典禮時表示，通安大橋橫跨典寶溪，對連結援中港溼地和蚵仔寮漁港的交通很重要，今天開工重建，希望能加速完工。

工務局表示，通安大橋由楠梓區跨越典寶溪北接梓官區中正路，現有橋梁橋墩經多年洪水衝擊有損壞情況，經橋梁檢測報告判定為有安全疑慮的橋梁，市府在考量用路人行車安全及因應地方發展需求下，決定重建通安大橋工程。

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工務局新工處說明，通安大橋將規劃改建為一墩二跨預力梁橋梁，橋長75公尺、橋面寬21公尺，雙向各設置一快車道、一混合車道、1.8公尺自行車道及1.5公尺人行道，預計113年7月完工。

工務局並表示，另「彌陀區舊港橋改建工程」總工程經費2億2000萬元，也獲得營建署補助1億1000萬元支持高雄地區建設，目前也正積極辦理發包中。陳其邁表示，將持續推動加速改善梓官區及周邊地區建設。（編輯：陳仁華）1110905