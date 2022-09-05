竹縣建二期水資源回收中心 每天處理量增2.5萬噸

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）為讓城市邁向環境永續，新竹縣政府今天表示，持續建置污水下水道工程，辦理竹北水資源回收中心第二期工程，未來可加大竹北地區生活污水總處理量，預計在年底完工。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，縣府持續建置污水下水道工程，辦理水資源回收中心第二期工程，未來擴建後每天處理水量增加2萬5000公噸，達到每天大竹北地區生活污水總處理量至4萬5000公噸，但因受到原物料上漲及人力缺乏等因素，目前工程進度約6成，預計年底完工。

縣府指出，由於109年台灣遭遇乾旱，新竹地區嚴重缺水，為提升抗旱能力，目前內政部營建署辦理相關新竹地區放流水回收再利用可行性評估，評估新竹地區竹北、竹東及客雅3座水資源回收中心作放流水回收再利用，以提升新竹地區再生水量。

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在民生污水處理部分，縣府表示，竹北水資源回收中心主要處理竹北都市計畫區及高鐵特定區的民生污水，合計完成接管用戶約4萬2000多戶，基於使用者付費原則，在民國109年議會通過「新竹縣污水下水道使用費徵收自治條例」，隔年開徵約38戶的事業用戶污水下水道使用費，同時回饋受水資源回收中心影響的白地里、新港里居民自來水申裝費。

縣府指出，目前也推動一般用戶污水使用費開徵事宜，預計本月提送議會定期會審查，且為聽取地方民意，9月8日於竹北市白地里辦公廳舍（竹北水資源回收中心對面）辦理說明會，將說明一般用戶污水使用費開徵事項、竹北水資源回收中心後續規劃發展、第二期擴建工程期程、再生水廠興建規劃、回饋金編列使用等。（編輯：李錫璋） 1110905