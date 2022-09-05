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台中霧峰菇類產學館揭牌 帶動休閒旅遊發展

2022/9/5 17:49（9/5 18:01 更新）
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台中市霧峰區農會20多年前設置霧峰菇類博物館，在農委會與台中市政府支持下，農會結合產學等單位重新改造成「霧峰菇類產學館」5日揭牌。中央社記者蘇木春攝 111年9月5日
台中市霧峰區農會20多年前設置霧峰菇類博物館，在農委會與台中市政府支持下，農會結合產學等單位重新改造成「霧峰菇類產學館」5日揭牌。中央社記者蘇木春攝 111年9月5日
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（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市霧峰區農會20多年前設置霧峰菇類博物館，在農委會與台中市政府支持下，結合產學等單位重新改造成「霧峰菇類產學館」今天揭牌，希望透過產業結合當地休閒旅遊帶動霧峰發展。

台中市農業局表示，台灣首顆洋菇於1953年，從位於台中市霧峰區的台灣省農業試驗所成功栽培出，霧峰區便成為菇業重要產區，台中市霧峰區農會在1998年設置霧峰菇類博物館，針對菇類作詳細介紹。

在經過20多年後，台灣菇菌類生產、栽培及加工技術與時俱進，在霧峰區農會總幹事黃景建規劃與爭取下，獲行政院農業委員會及台中市政府支持，並結合農試所、中興大學、亞洲大學、朝陽科技大學、科博館，以及台灣菇菌專家學者協助下，重新打造為「霧峰菇類產學館」。

產學館今天舉辦揭牌儀式，台中市副市長令狐榮達、黃景建等人皆出席。

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令狐榮達會中致詞時表示，霧峰菇類產學館不只提升再出發，也促進菇蕈產業生產、加工與直銷的六級化，在霧峰在地產業及古蹟的串連下，未來將結合休閒觀光旅遊整體帶動霧峰。

黃景建說明，館內蒐集東、西方各項菇類展品、標本，導覽從歷史、文化、宗教及生活應用方式解說，讓民眾能快速了解台灣菇類產業發展，現場更有1座以靈芝為主體，並結合風水學及插花藝術擺設的展品，為館藏增添豐富色彩。（編輯：黃世雅）1110905

台中市霧峰區農會結合產學等單位將霧峰菇類博物館重新改造成「霧峰菇類產學館」，5日揭牌啟用，台中市副市長令狐榮達（左）、霧峰區農會總幹事黃景建（右）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年9月5日
台中市霧峰區農會結合產學等單位將霧峰菇類博物館重新改造成「霧峰菇類產學館」，5日揭牌啟用，台中市副市長令狐榮達（左）、霧峰區農會總幹事黃景建（右）等人出席。中央社記者蘇木春攝 111年9月5日
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