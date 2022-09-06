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澎湖首家全日型失智家園啟用 讓照顧者喘口氣

2022/9/6 15:02
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（中央社澎湖縣6日電）澎湖第一家全日型住宿失智家園，今天啟用，讓失智症者獲得全日型照顧，也讓照顧家屬喘口氣，減輕照顧者照顧壓力。

座落在澎湖老人之家內的「失智照顧家園」，今天由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、立委楊曜、衛福部社家署副署長李臨鳳等人共同揭牌，澎湖失智症照顧邁向新里程碑。

賴峰偉表示，台灣65歲以上人口中，每12人中有1位罹患失智症，而80歲以上的老人則每5人有1位失智症患者，澎湖縣失智人口約有1600多人，失智者照顧刻不容緩，澎湖老人之家「失智照顧家園」適時開設，提供失智症24小時全天候照顧。

劉陳昭玲表示，澎湖老人之家開辦失智照顧家園，以嶄新設施與專業照服員、社工人員，提供失智長者優質照護與復健環境，讓失智長者快樂生活，在地安老。

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李臨鳳表示，澎湖地區老年人口比例約為18%，高於台灣鄉鎮平均值，且老年失智症盛行率超過9%，過去因缺乏相關專業照護設施，使失智長者家屬往往因照護而心力交瘁，透過失智照顧家園的服務，提供失智症者及家屬一個嶄新、溫馨、安全、專業及妥適的照顧服務。

澎湖老人之家表示，配合衛福部前瞻計畫補助新台幣近700萬元，改造優化現有院舍空間，作為澎湖地區失智照顧家園。（編輯：陳仁華）1110906

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