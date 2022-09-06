年底台中百貨戰火開打 搶推多重抗漲優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

看好中秋連續假期商機，台中市多家百貨業者從8日起陸續推出週年慶及購物節活動，祭出多重抗漲優惠，盼帶動業績成長。中央社記者郝雪卿攝 111年9月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）看好中秋連續假期商機，台中市多家百貨業者從8日起陸續推出週年慶及購物節活動，祭出多重抗漲優惠，業者指出，7月起看到人潮回流，帶動業績成長，期待再創佳績。

上半年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，衝擊百貨公司業績，隨著消費者逐漸恢復日常活動，包括中友百貨、廣三SOGO從8日起推出購物節及週年慶活動，而大魯閣新時代購物中心則從7日起就展開7週年慶活動。

中友百貨企劃處經理簡聰政在起跑記者會中表示，上半年受到疫情衝擊，還好7月起人潮回流，業績升溫，今年1到8月整體業績成長12%，這次購物節投入1.8億元促銷預算，還推出2大人氣主題活動日本展、庫洛魔法使特展，商品優惠最低下殺3折，希望在後疫情時代再創佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大魯閣新時代推出7週年慶活動，邀請會員回館同慶，除了全館祭出滿千送百活動，由於在凱擘影城退出後，威秀影城再度進駐商場，因而推出會員點數可兌換電影票，還有身分證號碼含「7」可享7大娛樂場館入場優惠。

廣三SOGO週年慶8日起登場，業者指出，將投入上億元行銷預算及超過數十萬件以上的商品來刺激買氣，今年還規劃「實現你的願望清單」、週週來館消費就送購物金、卡友限定消費週週抽及壓軸抽等活動，預估整檔業績目標將挑戰19億元，成長3%。（編輯：謝雅竹）1110906