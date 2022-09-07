豐原轉運中心9日啟用 27條客運路線乘車更便利

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市豐原轉運中心9月9日啟用，市府規劃27條市區客運路線進站，還能在此逛街、用餐、喝咖啡；因緊鄰台鐵豐原站月台，鐵道迷還能近距離捕捉列車並行或交錯進出站的畫面。

期待已久的豐原轉運中心9日啟用，台中市交通局今天發布新聞稿指出，彙整豐原車站周邊市區客運路線，配合豐原轉運中心啟用，先規劃27條市區客運路線停靠豐原轉運中心。

台中市交通局長葉昭甫表示，27條市區客運路線方向，包含往台中市區、豐原市區、海線及山線，並依方向性分布在轉運中心內部的5個月台及外部長廊式候車亭（第6月台）。未來規劃引進國道客運及市區客運路線，服務大眾運輸乘車需求。

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豐原轉運中心除提供優質轉乘及停車服務，還藏有看鐵道追火車和觀賞山景的私房景點。交通局表示，豐原轉運中心外觀由藝術家林建佑、設計師林韋佑及博物館專業廖沛怡等人創作，設計既時尚又接地氣，外牆以格柵傳達「火車過山洞」意象。

葉昭甫指出，豐原轉運中心2樓商場，窗外緊鄰台鐵豐原車站月台，民眾可在此觀賞火車停靠，或是前往頂樓觀看火車進站離站的畫面，有時還能拍攝到南下北上兩列列車並行或交錯進出站的鏡頭。夜幕降臨，豐原轉運中心在五彩燈飾裝飾下，為山城增添風采，成為豐原區驚艷的地標。（編輯：郭諭儒）1110907