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首發布教育政策 柯志恩：不分公私幼全年全額補助

2022/9/7 12:23（9/7 12:46 更新）
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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）7日上午召開「選擇柯志恩，高雄教育一百分」教育政見發表會，對幼兒園照顧服務補助，承諾將不分公私幼，全年全額給補助。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月7日
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）7日上午召開「選擇柯志恩，高雄教育一百分」教育政見發表會，對幼兒園照顧服務補助，承諾將不分公私幼，全年全額給補助。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天發表教育政見，她表示將成立托育發展科，負責托育業務；並承諾幼兒園照顧服務補助，將不分公私幼，全年全額給補助。

柯志恩今天上午召開「選擇柯志恩，高雄教育一百分」教育政見發表會，國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍、高雄市議員黃柏霖、高雄市兒童教保協會常務理事陳俊良等人陪同出席。

柯志恩提出「學前教育我來顧」、「數位英數拚國際」、「偏鄉教育更公平」3大主軸教育政見，並強調很多部分市府雖有在做，但還有很大空間，可以做得更好。

柯志恩說，在「學前教育我來顧」方面，學前教育目前主要是社會局兒童及少年福利科負責，但為了統籌高雄市托育政策，要跨局處資源整合協調，她將成立「托育發展科」，專門負責托育業務。

有關幼托環境，柯志恩說，將全面盤點市內托育及幼兒園分布，滿足社區實際需求，「不是沒在做，是可以做更好」，有些沒有符合社區需求、有些地方是教師不足等，要解決分配上的問題。

柯志恩並表示，目前幼兒園照顧服務補助有落差，她承諾將不分公私幼，全年全額給補助；另也將透過提高學費補助，落實調降師生比，提高幼教品質。

在「數位英數拚國際」部分，她強調，程式設計已被各國認定為開創國家競爭力的重要能力之一，應從小普及程式教育，她將成立「程式教育專案辦公室」長遠規劃發展。雙語教育部分，也將加速本土及外籍英語師資培訓及獎勵措施等。

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此外，為強化孩子數理能力，擴大線上學習計畫，將串連公私立國中小，建置數位學習網。配合高雄產業轉型，將把高中職作為產業養成基地，透過市立高中職由現行每班35人逐年調降至30人，落實精緻化教學。

最後，「偏鄉教育更公平」部分，則將透過「師資整合齊幫助」、「公私協力助偏鄉」、「資訊科技補落差」、「自造教育來相助」來彌平教育資源落差。（編輯：郭諭儒）1110907

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