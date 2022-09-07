竹縣「泰雅音樂節」系列活動 展現原民文化

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣政府今天表示，竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」結合原住民音樂，9日起推出「泰雅音樂節」系列活動，邀請民眾前來感受原民音樂文化。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，竹縣原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，9月推出「泰雅音樂節」系列活動，9日與10日有泰雅族人音樂展演，民眾還可跟樂手互動，即可獲得原民風味烤肉。另外，在17日與24日，有泰雅族創作歌手馬曉安及太巴塱天藝文化藝術團演出。

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新竹縣長楊文科表示，為推廣竹東在地特有的原民文化，縣府將「Wah！幾散竹東」規劃為城市中的部落，去年正式啟用後，每月安排系列活動、市集等，展現原民文化與特色。

縣府指出，未來將透過持續盤點新竹縣原鄉地區農特產品、文創商品、傳統工藝、特色美食，以「Wah！幾散竹東」據點為全台原鄉文化整合、推廣、分享平台，建置具原住民族傳統特色及文化意涵的產業聚落銷售據點，促進新竹縣原民產業發展。（編輯：郭諭儒）1110907