中秋連假出遊 嘉縣推7條低難度美景步道

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嘉義縣文化觀光局歡迎民眾在中秋連假期間造訪嘉義，並推薦7條步道，其中位於梅山鄉的二尖山步道，沿途茶園景致優美怡人。（嘉義縣府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月7日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）氣象預報說中秋連假嘉義地區天氣穩定可以看到月亮，嘉義縣政府今天推薦太興飛瀑等7條低難度步道，不論是大人、小孩還是長輩都能輕鬆征服，享受遼闊山景、瀑布及茶園美景。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿指出，中秋連假到嘉義玩，推薦7條適合親子同行的步道，包括太興飛瀑步道、太興岩步道、石棹步道群、二尖山步道、迷糊步道、二延平步道及頂湖步道。

文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，這7條步道簡單易走，不論是大人、小孩還是長輩都能輕鬆征服，還能享受遼闊山景、瀑布及茶園美景。

許有仁指出，太興飛瀑步道附近的太興村，一年一度的黃頭鷺遷徙秀也要上演，大批黃頭鷺將飛進太興村山谷間乘風盤旋，交織成一幅幅動態畫作，到太興村還可以向社區發展協會預約泡茶師在山中品茶。

許有仁說，中秋連假嘉義地區天氣穩定，可以看到月亮，秋高氣爽的時節，最適合到嘉義山區一遊，還可品嚐愛玉、高山咖啡及阿里山茶。（編輯：張芷瑄）1110907

中秋連假即將展開，嘉義縣文化觀光局向民眾推薦7條步道，歡迎遊客走訪賞景，其中位於梅山鄉的太興飛瀑步道，可以欣賞瀑布銀白如絲縷的美景。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月7日