宜蘭冬山10公尺高玉兔抱月 萌樣點燈

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣冬山鄉公所迎接中秋節到來，今年在冬山火車站前推出10公尺高的「玉兔抱月」裝置藝術，即日起至10月31日每天晚上亮燈，萌樣可愛。

冬山鄉公所從109年起，每年都會舉辦「月亮什麼冬冬」中秋活動，分別推出不同的月亮造型裝置藝術，引發打卡熱潮。

冬山鄉公所今天發布新聞稿表示，這項活動今年再升級，以全新的意象和民眾見面，除有10公尺高、超大兔子抱著月球意象的「玉兔抱月」裝置藝術，還有6公尺高的火箭、6公尺寬的飛碟等裝置藝術，營造浩瀚宇宙氛圍意象，猶如徜徉星際間。

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鄉公所指出，這些裝置藝術即日起到10月31日，每天下午5時到晚間11時點燈，鄉公所也準備1000台斤冬山文旦柚送民眾，凡與這些裝置藝術拍照打卡，就可到現場服務台領取一顆柚子，送完為止。

冬山鄉長林峻輔說，中秋連假到宜蘭旅遊，別忘了前往冬山鄉，冬山鄉除了是知名的文旦柚產區外，還可到冬山火車站前與這些可愛裝置藝術浪漫邂逅，留下最應景的回憶。（編輯：張銘坤）1110907