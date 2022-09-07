更多編輯台推薦新聞：
曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟
運動

影片／張育成雙喜臨門 大聯盟生涯百安出爐又開轟

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口
國際

南極末日冰川消融快於預期 恐使海平面升逾1公尺危及4成地球人口

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

宜蘭冬山10公尺高玉兔抱月 萌樣點燈

2022/9/7 18:17（9/7 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中秋佳節腳步近，宜蘭縣冬山鄉公所在冬山火車站前推出10公尺高裝置藝術作品「玉兔抱月」，即日起至10月31日每天晚間都會點亮燈光，展現可愛萌樣。（冬山鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年9月7日
中秋佳節腳步近，宜蘭縣冬山鄉公所在冬山火車站前推出10公尺高裝置藝術作品「玉兔抱月」，即日起至10月31日每天晚間都會點亮燈光，展現可愛萌樣。（冬山鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年9月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）宜蘭縣冬山鄉公所迎接中秋節到來，今年在冬山火車站前推出10公尺高的「玉兔抱月」裝置藝術，即日起至10月31日每天晚上亮燈，萌樣可愛。

冬山鄉公所從109年起，每年都會舉辦「月亮什麼冬冬」中秋活動，分別推出不同的月亮造型裝置藝術，引發打卡熱潮。

冬山鄉公所今天發布新聞稿表示，這項活動今年再升級，以全新的意象和民眾見面，除有10公尺高、超大兔子抱著月球意象的「玉兔抱月」裝置藝術，還有6公尺高的火箭、6公尺寬的飛碟等裝置藝術，營造浩瀚宇宙氛圍意象，猶如徜徉星際間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄉公所指出，這些裝置藝術即日起到10月31日，每天下午5時到晚間11時點燈，鄉公所也準備1000台斤冬山文旦柚送民眾，凡與這些裝置藝術拍照打卡，就可到現場服務台領取一顆柚子，送完為止。

冬山鄉長林峻輔說，中秋連假到宜蘭旅遊，別忘了前往冬山鄉，冬山鄉除了是知名的文旦柚產區外，還可到冬山火車站前與這些可愛裝置藝術浪漫邂逅，留下最應景的回憶。（編輯：張銘坤）1110907

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族