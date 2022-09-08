里長當柯志恩面謝陳其邁修路 藍綠都說施政不分黨派

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長參選人柯志恩先後走訪左營眷村，當地里長今天當柯志恩面肯定陳其邁解決35年來無法修路難題，對此雙方陣營都強調施政不分黨派，解決問題最重要。

陳其邁6日在臉書（Facebook）表示，當天上午到左營果貿社區視察道路與公園維護修繕進度，也品嚐有名傳統早餐。柯志恩今天早上也到高雄左營果貿社區知名早餐店吃早餐，並與當地3名里長一起聊天、討論市政。

自由時報報導，柯志恩上午在臉書直播早餐會，過程中，果惠里長鄭夙雅提到，果貿社區外環道路35年來因權責不清難以修鋪，原已準備要開區權會討論鋪路，但今年3月陳其邁來視察防疫工作時，聽聞道路修繕問題，透過行政裁量權立刻下令重新刨鋪道路，幫社區省了新台幣270萬元。不過這段影片隨後在柯志恩臉書被刪除。

對此高雄市長陳其邁今天上午在議會接受媒體聯訪表示，為民服務不分黨派，民眾有需要在哪裡，自己就做到哪裡，不能因公務機關權責問題，就把問題推來推去，應該先解決民眾問題後，再做內部行政協調，自己過去在當代理市長時，面臨眷村市場修繕問題，也是盡快解決民眾問題，同時也協助眷村解決消防等公共設施。

柯志恩隨後透過競選辦公室表示，她十分感謝今天早上里長們反映果貿社區對於資源與建設需求的心聲，建設不分黨派，為鄉親拚好日子最重要；市府投入經費為市民建設是理所當然的事情，且今天早餐會上里長們也提到觀光活動連帶環境噪音和垃圾污染等外部成本，對社區居民造成不小影響，也希望未來能夠逐步改善。

鄭夙雅接受中央社記者電訪說明，自己當時並非表示要支持誰，而是因為果貿社區過去有不少難以突破的問題，如道路過去就一直沒辦法修繕，有很多地方需要幫忙，今年有人幫忙修了，「不管是誰，只要記得果貿、幫忙果貿，我們就很感謝」。

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根據高雄市政府資料，位於左營軍港附近的果貿社區又稱碧海新邨，前身為海軍眷村果貿三村，曾是台灣南部最大眷村聚落，鼎盛時期人口近1萬人；後因房舍老舊，改建為集合式住宅，於1985年完工，提供給原軍眷與中低收入戶居住。

今年3月果貿社區一帶發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，市府在附近設立篩檢站，陳其邁也到場視察防疫措施，接獲里長陳情道路長年無法修繕，表示眷村道路養護權責問題需要設法解決，相關經費將由市府與國防部做後續協調。（編輯：陳仁華）1110908