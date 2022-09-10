更多編輯台推薦新聞：
U18亞青女籃 台灣擊敗紐西蘭與澳洲爭決賽門票
運動

U18亞青女籃 台灣擊敗紐西蘭與澳洲爭決賽門票

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點
產經

按下去就芭比Q了 10大類NFT詐騙看準人性弱點

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比
生活

iPhone 14資費方案 4家電信購機優惠比一比

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／查爾斯三世登基 正式即位英國國王
首頁 / 地方

陳其邁中秋慰問值勤警消 重申支持警察大膽用槍

2022/9/10 16:17（9/10 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（左鞠躬者）10日中秋節當天前往慰問辛苦值勤的警消人員，並鞠躬向漢民派出所副所長王學甫與詹姓員警等人加油打氣，支持警察大膽用槍。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月10日
高雄市長陳其邁（左鞠躬者）10日中秋節當天前往慰問辛苦值勤的警消人員，並鞠躬向漢民派出所副所長王學甫與詹姓員警等人加油打氣，支持警察大膽用槍。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄10日電）今天中秋節，高雄市長陳其邁慰問警消，分別向英勇制伏通緝犯小港警分局2名員警加油打氣，支持警察大膽用槍；隨後抵因公受傷重回崗位的消防局鳳翔分隊長曾柏雄家中關心。

陳其邁今天先抵小港警分局漢民路派出所，向執勤的警察基層同仁致贈慰勞品及加菜金，隨後前往消防局鳳祥分隊長曾柏雄家中關心慰問。陳其邁感謝警消人員站在第一線出生入死、為民服務，精神令人感佩，並重申支持警察謹慎大膽使用警械，也叮囑值勤務必注意自身安全。

他表示，警消同仁執行勤務非常辛苦，尤其假期時還要犧牲與家人相處時間，維護治安、打擊犯罪，出生入死、為民服務，今天特別前來為警察加油打氣。

陳其邁隨後轉赴探視曾柏雄送上佳節祝福，並與其1歲多女兒及全家開心合影，對於曾柏雄恢復良好，回到原單位繼續為民服務深深感動。並表達市府會繼續給予警消最大支持協助，之後也會繼續擴充、汰換警消裝備，大幅度增加預算，讓警消沒有後顧之憂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

小港警分局勤指中心8月9日下午接獲民眾報案，轄區學府路有車輛行跡可疑。漢民派出所副所長王學甫、員警詹易諺前往查看，對方拒絕攔查開車企圖逃逸，造成王、詹2警手部擦傷，經員警開槍才將這名毒品通緝犯逮捕到案。另外，漢民派出所長期租用民宅作為辦公廳舍，現有空間不敷使用，市府啟動社教館童軍中心整建活化，作為派出所新址，預定明年底搬遷進駐。

民國109年2月13日第三救災救護大隊第一中隊鳳翔分隊深夜火警出勤執行救災，在行經過埤路與鳳頂路口時，與聯結車碰撞嚴重車禍，曾柏雄重傷昏迷1個月。在治療休養2年多後回到最愛的工作崗位上，目前仍需定期到院回診追蹤。（編輯：孫承武）1110910

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族