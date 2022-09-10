新北眷村文化節啟動 空軍三重一村活化創生基地

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2022新北市眷村文化節10日在空軍三重一村熱鬧啟動，至10月10日展開為期1個月的活動，每星期都有市集、現役武器與模型展示等，歡迎民眾前往體驗。（新北市文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）2022新北市眷村文化節今天登場，以「新眷時代」為主題，展開1個月的市集、音樂表演、現役武器展示。文化局說，以委外與自營活化空軍三重一村，轉型為文化協作的創生基地。

新北市府文化局今天表示，2022新北市眷村文化節今天在新北市眷村文化園區啟動，每星期都會舉辦市集，還邀請歌手現場演唱國語、台語經典歌曲。

文化局以新聞稿表示，持續至10月10日的各梯次活動，除欣賞音樂還有露天電影院、眷村味的美食市集、各類武器展示、還有復古迎新舞會等。

文化局告訴中央社記者，空軍三重一村在民國108年修復後，引進民間資源活絡，採取部分委外、部分自營方式進行。委外經營權由時藝多媒體取得，預計民國113年正式營運，將利用現有的眷舍複合式經營餐廳、咖啡廳、青年旅館、藝文展覽等。

文化局說，委外是依據促進民間參與公共建設法相關規定，引進民間機構，不受土地法相關限制，文化局未來收取土地租金及經營權利金。

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另外，為培植三重區的產業，新北市府也以更優惠的租金，綜合評選出毛毛蟲創意行銷公司等8個設計、藝術及生活相關文創品牌進駐。文化局未來將收取租金，目前園區有出租的短期示範性計畫，租給三重在地青年，開設兼具餐飲的複合式書店「途書館」。

文化局說，空軍三重一村曾是軍人、軍眷的家，有原眷戶的歷史記憶，部分委外、部分自營的方式經營，引進新品牌進駐，空間再度被使用而找到新價值，傳統眷村將轉型為文化協作創生基地，賦予新的眷村精神。（編輯：張銘坤）1110910

2022新北市眷村文化節10日在空軍三重一村正式登場，以「新眷時代」為主題，熱鬧展開為期1個月的活動，中秋節晚間並將舉辦賞月演唱會。（新北市文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月10日