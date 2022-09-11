台南安平跨港大橋估年底動工 盼改善假日塞車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市安平區近年因觀光產業發展，每到假日車流增加，但南向交通受安平漁港阻隔，常出現交通壅塞情況，市府估今年底動工新建安平港跨港大橋，盼完工後解決塞車問題。

台南市政府今天發布新聞稿指出，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺，總經費約新台幣18.36億元，若順利發包，預計可在今年底動工，115年完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府指出，跨港大橋完工後，將使安平區形成環狀交通網，可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通，還可連結安平漁港兩岸安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，促進觀光產業進一步發展。

市長黃偉哲表示，近年來安平觀光旅宿業蓬勃發展，跨港大橋把安平區交通路網變成環狀線概念，以前是單向進出，完工後將變成「有進有出」，有助解決安平假日交通壅塞問題，感謝交通部大力支持，期待跨港大橋工程如期、如質完工。（編輯：陳仁華）1110911