更多編輯台推薦新聞：
台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章
運動

專訪／羅力在台打拚10年「哩賀」成口頭禪 手寫中文姓名刻成印章

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／清大半導體學院奈材中心如同小型晶圓廠 林本堅率隊練兵
首頁 / 地方

台南安平跨港大橋估年底動工 盼改善假日塞車

2022/9/11 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市安平區近年因觀光產業發展，每到假日車流增加，但南向交通受安平漁港阻隔，常出現交通壅塞情況，市府估今年底動工新建安平港跨港大橋，盼完工後解決塞車問題。

台南市政府今天發布新聞稿指出，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺，總經費約新台幣18.36億元，若順利發包，預計可在今年底動工，115年完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府指出，跨港大橋完工後，將使安平區形成環狀交通網，可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通，還可連結安平漁港兩岸安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，促進觀光產業進一步發展。

市長黃偉哲表示，近年來安平觀光旅宿業蓬勃發展，跨港大橋把安平區交通路網變成環狀線概念，以前是單向進出，完工後將變成「有進有出」，有助解決安平假日交通壅塞問題，感謝交通部大力支持，期待跨港大橋工程如期、如質完工。（編輯：陳仁華）1110911

黃偉哲
科技養魚降成本提高獲利 台南智慧養殖觀摩 台灣和加拿大原住民藝術展 南美館開幕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族