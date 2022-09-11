燃起民謠之火音樂劇 台南許石音樂圖書館首演

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台南市許石音樂圖書館辦理2022許石音樂節，11日推出台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主題創作的音樂劇「燃起民謠之火」首演。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市許石音樂圖書館舉行2022許石音樂節，今天下午推出台南市管樂團以「台南400年音樂名人系列」為主題創作的音樂劇「燃起民謠之火」首演，許石的家屬也到場聆賞。

台南市政府文化局指出，2022許石音樂節規劃多場復古音樂派對演出，今天下午安排音樂劇「燃起民謠之火」於許石音樂圖書館首演。

台南市長黃偉哲到場向觀眾及許石家屬致意時表示，許石是台灣音樂巨擘，很感謝台南市管樂團以音樂劇形式讓民眾感受許石的音樂魅力，也希望大家透過欣賞演出共同追思許石，更認識許石對台灣流行音樂的重要貢獻。

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台南市文化局長葉澤山表示，「燃起民謠之火」音樂劇故事腳本參考「百年追想曲—歌謠大王許石與他的時代」（國立台灣歷史博物館助理研究員黃裕元著）一書發想及編劇，以管樂演奏為主並輔以小短劇，演繹許石開始採集台灣民謠過程，及創作台灣流行音樂時遭遇的挫折經歷及心路歷程。

葉澤山指出，劇中將許石過去創作的許多熱門歌曲重新編曲為管樂合奏版本，演奏「南都三景」、「南都之夜」、「夜半路燈」、「安平追想曲」等多首耳熟能詳的經典歌曲，全場戲劇以台語演出。（編輯：屈享平）1110911