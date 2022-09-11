鎮國寺聯外山路改善完工通車 彰投雲3縣長齊聚

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南投縣鎮國寺通往集集鎮的無名聯外山路完成改善，並命名為「鎮國巷」，11日正式揭牌通車，南投縣長林明溱（左2）、雲林縣長張麗善（右2）、國民黨立法委員馬文君（右1）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月11日

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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）南投縣鎮國寺通往集集鎮的無名聯外山路完成改善，今天通車，另一邊前往中寮鄉道路也將拓寬，今天一併開工，將讓信眾參拜更方便，彰化、南投、雲林等3名縣長等人出席典禮。

集集鎮國寺在集集大地震當年未受損，災後設立震央中心點紀念碑，成為知名景點及信仰中心。由於鎮國寺位於偏僻山區，聯外道路狹窄，信徒及遊客一直希望改善。南投縣長林明溱先前踏勘提撥經費辦理道路改善工程，第1期經費新台幣600萬元、第2期經費700萬元。

縣府、鎮國寺今天辦理通車典禮暨環山道路動土典禮，林明溱、雲林縣長張麗善、彰化縣副縣長林田富、國民黨立法委員許淑華、馬文君等人出席，彰化縣長王惠美結束行程後也趕抵現場。這條無名山路除改善完成，也命名為「鎮國巷」，今天由出席來賓共同揭牌。

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林明溱致詞表示，感謝許淑華、馬文君協調中央協助，完善改善建設，加上南投縣政府自籌部分經費，讓鎮國寺對外交通獲得改善，信眾出入更方便；接著縣府將再執行「投27」支線改善，今天一併辦理開工典禮，全長800公尺，路面拓寬至6公尺，工程經費6358萬元。

今天通車暨動工法會典禮吸引許多中部信眾湧入，見證鎮國寺一件大事，導致山路大塞車。張麗善致詞指出，鎮國寺信眾遍布各地，許多雲林鄉親也是虔誠信徒，感謝南投縣政府協助改善聯外道路，而鎮國寺開山方丈廣心上人弘法、行善精神令人感佩。（編輯：戴光育）1110911