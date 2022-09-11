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柯文哲到台中造勢 拉抬民眾黨市議員選情

2022/9/11 18:51
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今天傍晚到台中市，為民眾黨市議員參選人許瑞宏造勢，他說，今年是民眾黨首次進軍全國性地方選舉，凡事起頭難，所以要全力拉抬選情。

中秋連假的最後一天傍晚，柯文哲抵達民眾黨中西區市議員參選人許瑞宏服務處「巷仔內的咖啡」參訪，柯文哲除為許瑞宏加油打氣，並為許瑞宏拍攝推薦影片，在參訪服務處後，還牽著寵物犬前往審計新村，宣揚許瑞宏提出的爭取中西區寵物公園等動保訴求。

柯文哲在接受媒體聯訪時針對民眾黨在台中市的選情表示，今年是民眾黨首次進軍全國性的地方選舉，在每一區很認真的找出最適合的參選人，凡事起頭難，第一次選舉會比較辛苦，會盡力而為，希望台中市民給他們一個機會，誠懇的拜託台中市民，因為民眾黨這次沒有提名市長參選人，所以這次全力拉抬市議員選情。

柯文哲認為，台灣的民意流動相當快，距離投票日還有70多天，不管是空戰或媒體戰，最終還是要落實到去握每一雙手，這是從政這麼多年來的經驗，政治人物還是要被看到，握到每一雙手，不管在螢幕上怎麼出現，還是要努力。

被問到台北雙子星大樓開發案的簽約是否留給下一任市長一個爛攤子，柯文哲說，聽不懂這個意思，雙子星取得建照後6個月內要簽約，他將一切程序做完，但簽約寧可留給下一任市長。

柯文哲強調，如果他在卸任前將分配的權力都做完，在行政倫理上反而是不對的，他覺得很奇怪，「為什麼我們認為對的，在別人眼裡是不對的，政治上要罵你就罵你，要黑你就黑你，然後邏輯很奇怪，無法理解」。（編輯：黃世雅）1110911

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