花蓮吉安鄉農會走過百年 集結史料成書盼世代傳承

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花蓮吉安鄉農會歡慶100年，12日舉行「希望之地 世代傳承－吉安鄉農會百年誌」新書及農特產品新品發表會，在農會服務超過40年的彭天榮（右2）為農會詳實記錄大事記、重要事件及歷年業務統計數字，農糧署東區分署副分署長陳吉村（左2）頒贈紀念牌匾。中央社記者李先鳳攝 111年9月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮吉安鄉農會近10年總收益在花蓮縣農會都排第一，當年無屋無地，會員農友慷慨無息出借稻穀幫農會蓋碾米廠，如今走過百年，集結檔案史料、田野調查，出版新書希望世代傳承。

吉安鄉農會歡慶100年，舉辦一系列活動，包括吉農100特展、新書發表會及農特產品新品發表會、捐血活動、吉農冰品城開幕等，今天在吉安好客藝術村舉行「希望之地、世代傳承－吉安鄉農會百年誌」新書及農特產品新品發表會。

新書作者范雅鈞接受媒體聯訪表示，書中依吉安從日治的吉野村拓荒時期、戰後無屋無地的農會面臨艱困的奮鬥期、金融自由政策下農會經營轉型到茁壯、到今天傳承接力迎向新希望，百年歲月中的努力令人敬佩。

范雅鈞撰寫過程中，許多退休農會幹部熱心提供相關資料，像是在農會服務超過40年的彭天榮，為農會詳實記錄大事記、重要事件及歷年業務統計數字，堪稱農會活字典；全書史料考證搭配訪談農會新舊任一級主管，完成農會歷史書，也是農會人的生命史。

92歲秘書職退休的彭天榮說，他以在農會服務為榮，因怕沒人知道過去相關人員的辛苦、血汗、智慧，所以自行記錄下來集結成冊，供百年誌新書參考。

吉安鄉農會總幹事張德奇指出，百年來前人的血汗、智慧，經過大家討論覺得應該要以出版書籍的方式紀念，即使有印刷費、版權費等，但圖書有編碼，可在國家圖書館保存，後代子孫若想了解可以找出來看。

依據農會資料，吉安鄉農會的百年發展歷程，序幕為日治時期的吉野村，日本移民拓荒，帶來故鄉稻種栽培出全台最好的酒造米「吉野一號」，日治中後期的島內移民懷抱希望而來，戰後外省退除役官兵在此落腳，先後耕耘這片希望之地，一起在歷史舞台共演。

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戰後無屋無地的農會在困頓中努力經營，會員農友慷慨無息出借稻穀讓農會蓋碾米廠；農會與農友間的互信互助，奠定吉安鄉農會從奮起到茁壯的基礎。

吉安鄉農會如今有亮眼的經營成績，民國101年迄今，都是花蓮縣各農會中的總收益第一名。穩健的農村金融服務，聞名全台的吉安四寶－韭菜、龍鬚菜、芋頭、吉安米，近年開展的新經濟事業，包括吉農冰品城、保健作物加工廠，不僅照顧吉安鄉農民，也照顧更廣大花蓮縣農民。（編輯：陳仁華）1110912

花蓮吉安鄉農會歡慶100年，委託歷史學博士范雅鈞（圖）撰寫「希望之地 世代傳承—吉安鄉農會百年誌」一書，以史為鑑，為後人留史。中央社記者李先鳳攝 111年9月12日

花蓮吉安鄉農會歡慶100年舉辦系列活動，12日在吉安好客藝術村舉行「希望之地 世代傳承—吉安鄉農會百年誌」新書及農特產品新品發表會，花蓮縣長徐榛蔚（前右5）等人出席並合影。中央社記者李先鳳攝 111年9月12日