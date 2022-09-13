拜會邱太三 楊鎮浯爭取冬至小三通人道復航

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門縣長楊鎮浯今天拜會陸委會主委邱太三表示，「小三通」復航有助緩解兩岸緊張情勢，爭取在金門重要傳統節日冬至試辦人道「小三通」復航；邱太三回應會做審慎評估。

楊鎮浯在國民黨立委陳玉珍辦公室主任董志謀與旅台金門同鄉會總會長楊維居、縣府觀光處長丁健剛等人陪同下拜會大陸委員會主委邱太三，表達金門地方民意對於「小三通」復航的期待。

楊鎮浯拜會時表示，「小三通」是兩岸和平發展下的產物與重要象徵，有助緩解近期兩岸緊張情勢，希望兩岸捐棄成見。期待陸委會能讓金門民眾看到希望，正視「小三通」復航問題，優先考量「人道」專案方式，為日後「小三通」定期通航向前邁出第一步。

經過近1小時意見交換，楊鎮浯訴求獲得邱太三正面回應。縣府新聞稿表示，邱太三表達隨國境逐步開放，兩岸交流勢必要恢復，但是對於陸方戰機挑釁，除重申「我們要商機，不要戰機」態度，陸委會將審慎評估並檢視縣府訴求和所提方案，且做好相關準備工作。

新聞稿表示，會後邱太三責成陸委員工作人員可以優先考量以傳統節日為最佳時機，在金門人團聚的時刻，讓金門「小三通」復航看到曙光。

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楊鎮浯稍後接受記者聯訪表示，「冬至」對金門人而言是重要傳統節日，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，金門民眾已有3年未能和對岸親人相聚，因此，希望爭取在今年冬至小三通復航；他說，陸委會已同意人道專案辦理，金門的醫療和防疫量能足夠，具體實施時間還在作業中。

楊鎮浯說，「與病毒共存，恢復日常生活」是當前防疫政策，面對疫情發展趨於常態化，邊境管制措施逐步鬆綁，入境檢疫天數也逐漸縮減，中央對於「小三通」政策不應差別對待。（編輯：孫承武）1110913