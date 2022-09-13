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蔡適應：強化4大基地能量 打造基隆地方創生亮點

2022/9/13 16:38
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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天說，將強化太平山城、孝三路、義二路、正濱與和平島4大創生基地能量，並規劃水產紅磚屋成為青年創業孵育基地，繼續打造基隆的地方創生亮點。

蔡適應與基隆市議員童子瑋、張顥瀚、民進黨發言人謝子涵、見書店創辦人陳顥樺，今天在見書店舉行推動地方創生記者會。蔡適應說，地方創生政策經行政院核定後，他和基隆市長林右昌及市議員們，開始盤點相關資源，以中央、地方密切合作方式，努力推動地方創生相關建設。

蔡適應舉例，正濱漁港色彩屋、正濱漁會大樓整建、正濱派出所改建，太平青鳥書店、委託行街區，這些都是基隆市地方創生的亮點。

蔡適應說，日本首相岸田文雄的祖父曾在義二路商圈開設「岸田吳服店」與「岸田喫茶部」，商圈透過文化部的修繕，不僅讓大家了解義二路曾是基隆的銀座，也是城市發展的脈絡。

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童子瑋表示，副總統賴清德在擔任行政院長時，開始推動地方創生政策，基隆委託行就是非常好的範例，經由林右昌的推動，及蔡適應在中央爭取經費，並由他負責協調構成鐵三角，這就是委託行成功轉型經驗，將來可藉由委託行經驗，串聯仁愛市場、廟口夜市和孝三路商圈，成為一座文化經濟城市，相信仁愛區未來的發展，在蔡適應帶領下將指日可待。

張顥瀚說，2019年是台灣地方創生元年，目標是讓青年回流、城市再生，基隆市政府也特別成立青年及綜合規劃科。基隆市這幾年在林右昌的重視下大力推動地方創生，相信蔡適應接棒後，地方創生的能量會繼續延續下去且發展更好。（編輯：李錫璋）1110913

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