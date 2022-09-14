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花蓮市公所赴日本盛岡市交流 參加山車秋季祭典

2022/9/14 11:28
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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮市與日本岩手縣盛岡市締盟友好城市邁入第4年，花蓮市長魏嘉賢率隊赴日本參加山車秋季慶典，也一睹盛岡市為締盟姐妹市製作的友好城市紀念碑。

花蓮市公所12日由花蓮市長魏嘉賢組團12人赴日本盛岡市進行為期6天的交流行程，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情長達3年無法實體交流，2020年花蓮市公所透過視訊開箱締盟週年裝置藝術揭幕，去年盛岡市也以視訊為2週年友好城市紀念碑揭幕。

魏嘉賢昨天拜會盛岡市長谷藤裕明及市議會議長竹田浩久，預計今天下午參加當地山車遊行。魏嘉賢說，盛岡山車是盛岡市最重要的精神文化，過去曾4度到花蓮踩街，這次是他第3度受邀到日本參加山車遊行，期待未來能再次看到盛岡山車到訪花蓮。

兩地都有舉辦馬拉松賽事，魏嘉賢邀請谷藤裕明組團參加花蓮太平洋縱谷馬拉松，期待未來持續在文化、藝術及體育等面向，透過民間交流互訪與合作。

這次行程也安排到城跡公園欣賞去年11月才揭幕的友好城市紀念碑，融合花蓮市與盛岡市的石材為基底，將盛岡山車主題人物「矢之根」及花蓮三大原住民圖騰融入其中，紀念碑上可看到台灣的圖像及花蓮的座標。

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谷藤裕明說，兩地以盛岡山車為開端，奠定20多年的交流互動基礎，2018年花蓮大地震，盛岡市議會主動捐款協助，2年前疫情嚴峻時，花蓮市公所也寄來防疫物資，儘管在疫情下，兩地在行政層面與民間交流從未停止。

花蓮市公所提供新聞資料，日本盛岡市與花蓮交流，最早可追溯到2000年，當時台灣觀光協會牽線，讓盛岡山車與台灣豐年祭交流，2002年盛岡山車首次到花蓮踩街，隨後於2007年、2016年及2019年到花蓮交流。（編輯：郭諭儒）1110914

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