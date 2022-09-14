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離島重大工程頻流標 楊鎮浯陳雪生求助工程會

2022/9/14 14:29（9/14 14:41 更新）
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金門縣長楊鎮浯（中）、國民黨立委陳雪生（左）14日與工程會主委吳澤成（右）會面，共商離島缺工議題。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月14日
金門縣長楊鎮浯（中）、國民黨立委陳雪生（左）14日與工程會主委吳澤成（右）會面，共商離島缺工議題。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月14日
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣長楊鎮浯和連江縣立委陳雪生今天向公共工程委員會主委吳澤成說明離島公共工程困境，吳澤成允諾待彙整離島營造業實際困難，工程會再據以研議對策，增加廠商投標意願。

金門縣政府發布新聞表示，近年因前瞻計畫與台商回流，大量工程釋出影響營造市場供需，再加上COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫情、俄烏戰爭因素，導致全國營造市場缺工、缺料問題嚴重，也直接影響金門地區部分指標性的中大型公共工程包發情形，嚴重影響工程進度。

為尋求解決方案，陳雪生今天邀集吳澤成、楊鎮浯、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、連江縣議長張永江等人討論離島缺工問題。

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金門縣政府表示，會中獲得共識，吳澤成要求離島地區搜集營造業現階段所遭遇的實際困境，提供工程會後，工程會再據以研議對策，以增加廠商投標意願。

金門縣政府工務處說明，近期營造業面臨缺工、疫情等大環境因素問題，金門地區相較台灣本島受限於地區營造環境封閉，在地營造廠商承包公共工程胃納量有限，承攬能量趨於飽和，影響廠商投標意願，造成許多公共工程建設都多次發包，卻流標或廢標，實際公共建設推動執行上成效未如預期。（編輯：郭諭儒）1110914

國民黨籍立委陳雪生（左3）14日邀集工程會主委吳澤成（左5）、金門縣長楊鎮浯（左4）討論離島缺工等議題，金門縣政府表示，會中獲得共識，吳澤成要求離島地區蒐集營造業現階段所遭遇實際困境，提供給工程會後，工程會再據以研議對策，以增加廠商投標意願。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月14日
國民黨籍立委陳雪生（左3）14日邀集工程會主委吳澤成（左5）、金門縣長楊鎮浯（左4）討論離島缺工等議題，金門縣政府表示，會中獲得共識，吳澤成要求離島地區蒐集營造業現階段所遭遇實際困境，提供給工程會後，工程會再據以研議對策，以增加廠商投標意願。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月14日
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