台南首座前瞻立體停車場啟用 提供逾百格位

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台南市首座前瞻經費立體停車場「西門健康立體停車場」14日正式啟用，並導入智慧停車管理系統，以提升停車場使用效益與服務品質。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市首座前瞻經費立體停車場「西門健康立體停車場」今天完工啟用，也是台南市政府向中央申請補助興建的9座立體停車場之一，提供102席汽車格位及18席機車格位。

台南市長黃偉哲今天主持南區西門健康立體停車場完工啟用典禮，這座停車場也是台南首座前瞻立體停車場；黃偉哲指出，停車場如期如質完工，將提供市民遮風擋雨的優質停車空間。

黃偉哲表示，市府民國108年起爭取閒置土地增設路外停車場，台南汽機車停車格位也從107年底11萬5665格增至今年第2季的14萬7352格，成長22.7%。

台南市政府發布新聞稿指出，南區西門健康立體停車場是台南9座前瞻立體停車場中，首座完工的立體停車場，鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越等商業熱絡人車密集區域，交通便利，生活機能完善，周邊住商發展熱絡。

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交通局爭取興建前瞻立體停車場，透過立體開發讓土地資源運用效益極大化，此停車場總工程經費新台幣9300餘萬元，其中中央補助4760萬元，即日起開放民眾免費試停，預定10月1日起開始收費。

西門健康立體停車場位於南區西門路與健康路交叉口，面積1236平方公尺，提供102席汽車格位及18席機車格位，且導入智慧停車管理系統，以提升停車場使用效益與服務品質。（編輯：陳仁華）1110914