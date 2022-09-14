台中爵士音樂節重返市民廣場 防疫不開放飲食

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台中市議會14日舉行定期會進行市政總質詢，多名民進黨籍市議員關心今年爵士音樂節主舞台重返市民廣場，要如何讓過去氛圍銜接延續、深化音樂節品牌，以及恢復往年規模舉辦下兼顧防疫等議題。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月14日

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中爵士音樂節因為疫情沉寂2年，10月15至23日將重返市民廣場，文化局招募72個友好店家，以文化創意產業核心發展重點，配合防疫未設置美食攤位，現場不開放飲食。

台中爵士音樂節是台中市政府每年10月舉辦系列活動，包括露天音樂會、美食攤位及創意市集等。13年來成為台中熱門節慶活動，每年吸引百萬人次參與。

台中市議會今天召開定期會進行市政總質詢，民進黨籍市議員黃守達、王立任、謝志忠、張耀中、張玉嬿關心台中爵士音樂節因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，1年為線上，1年以小型、多場次辦理，今年爵士音樂節主舞台回到市民廣場，要如何讓過去的氛圍銜接延續，深化台中爵士音樂節的品牌，以及恢復往年規模舉辦下兼顧防疫。

台中市文化局長陳佳君表示，活動已招募72個友好店家，包含吃好食、住體驗、玩遊趣、購禮物等類型，以文化創意產業核心發展重點，結合中西區，將爵士音樂帶進舊火車站、PARK2草悟廣場等處。

陳佳君指出，由於各文資活化景點都有固定人潮聚集，持續進行相關訊息行銷，希望將人流移到不同餐廳店家商家，讓產業進駐，活動時間帶狀拉長，台中市自10月15日至23日將充滿爵士氛圍，努力恢復以往榮景。

因應疫情，陳佳君說，將依照中央防疫相關規定辦理，除未設美食攤位，也將透過志工勸導民眾除喝水外戴好口罩、不飲食。（編輯：謝雅竹）1110914