議員指堆高機成道路殺手 新北警：有檢舉就開罰

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新北市議會14日進行市政總質詢，有議員指出路上常見堆高機行駛，尤其是工業區道路，如同道路隱形殺手，對其他用路人生命恐造成危險。新北市長侯友宜（立者右）表示，會要求交通局研究看看有沒有辦法編車牌納管。中央社記者王鴻國攝 111年9月14日

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市民進黨議員戴瑋姍今天在議會質詢指出，常見堆高機在路上跑來跑去，已成道路上隱形殺手，危及汽機車用路人，要求嚴管；警察局長黃宗仁表示，只要有檢舉就一定會開罰。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員戴瑋姍表示，道路上常見堆高機行駛，尤其是工業區道路，每天都有許多堆高機跑來跑去，如同道路上的隱形殺手，對汽機車用路人生命造成危險。

她表示，由於沒有車牌，常常和警方躲貓貓，難以取締，根據新北市交通裁決處統計，新北市2019年針對堆高機上路僅開罰66件 、2020年91件、2021年158件，今年上半年47件，因此，她要求交通局提自治條例，將堆高機編車牌號碼納管，嚴加取締。

新北市長侯友宜針對編車牌納管堆高機建議表示，會要求交通局研究看看有沒有辦法。

交通局長鍾鳴時表示，堆高機是動力機械，不能在道路上行走及工作，只能在廠區使用，若要編車牌納管，需有法源依據，只要讓環境安全更好，交通局願向中央反映研究訂定全國一致的法令。

新北市警察局長黃宗仁表示，只要有民眾報案或檢舉，雖然可能堆高機已駛離，但警方一定有辦法開罰。（編輯：方沛清）1110914