更多編輯台推薦新聞：
以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員指堆高機成道路殺手 新北警：有檢舉就開罰

2022/9/14 16:49（9/14 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市議會14日進行市政總質詢，有議員指出路上常見堆高機行駛，尤其是工業區道路，如同道路隱形殺手，對其他用路人生命恐造成危險。新北市長侯友宜（立者右）表示，會要求交通局研究看看有沒有辦法編車牌納管。中央社記者王鴻國攝 111年9月14日
新北市議會14日進行市政總質詢，有議員指出路上常見堆高機行駛，尤其是工業區道路，如同道路隱形殺手，對其他用路人生命恐造成危險。新北市長侯友宜（立者右）表示，會要求交通局研究看看有沒有辦法編車牌納管。中央社記者王鴻國攝 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市民進黨議員戴瑋姍今天在議會質詢指出，常見堆高機在路上跑來跑去，已成道路上隱形殺手，危及汽機車用路人，要求嚴管；警察局長黃宗仁表示，只要有檢舉就一定會開罰。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員戴瑋姍表示，道路上常見堆高機行駛，尤其是工業區道路，每天都有許多堆高機跑來跑去，如同道路上的隱形殺手，對汽機車用路人生命造成危險。

她表示，由於沒有車牌，常常和警方躲貓貓，難以取締，根據新北市交通裁決處統計，新北市2019年針對堆高機上路僅開罰66件 、2020年91件、2021年158件，今年上半年47件，因此，她要求交通局提自治條例，將堆高機編車牌號碼納管，嚴加取締。

新北市長侯友宜針對編車牌納管堆高機建議表示，會要求交通局研究看看有沒有辦法。

交通局長鍾鳴時表示，堆高機是動力機械，不能在道路上行走及工作，只能在廠區使用，若要編車牌納管，需有法源依據，只要讓環境安全更好，交通局願向中央反映研究訂定全國一致的法令。

新北市警察局長黃宗仁表示，只要有民眾報案或檢舉，雖然可能堆高機已駛離，但警方一定有辦法開罰。（編輯：方沛清）1110914

黃宗仁
防誘赴柬埔寨遭囚虐 新北警：列重大刑案找源頭 夜間紅線停車遭舉發 新北︰不影響安全勸導為主
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族