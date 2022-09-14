因應BA.5疫情升溫 新北接受第4期接種預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市府衛生局今天表示，新北COVID-19的BA.5病毒株疫情來勢洶洶，上升趨勢仍要觀察中秋節連假的效應，脆弱族群需儘速施打疫苗，14日起至16日接受加開第4期疫苗接種預約。

新北市府衛生局長陳潤秋今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議中表示，全球疫情仍嚴峻，BA.5變異株為全球主流株，依據世界衛生組織9月7資料指出，BA.5變異株佔比約為86.8%。

衛生局說，將密切監測疫情發展，調整專責病房收治量能；目前專責病床開設853床（一般病床737床、加護病床116床），收治住院494人，佔床率57.9%；集中檢疫中心有183房、共321床，佔床率約6成；居家照護累計達111萬6357人次。

衛生局鼓勵幼兒與長者等脆弱族群接種疫苗，市府14日起至16日開放第4期疫苗預約接種，施打日期為19日至25日。接種地點為280家醫療院所、29家衛生所、中和Global Mall、林口MITSUI OUTLET PARK接種站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，這次接種對象為，6個月至4歲嬰幼兒BNT第1劑，6個月至5歲嬰幼兒莫德納第1、2劑；5至11歲兒童BNT第1、2劑，6歲至11歲莫德納第1、2劑，12至17歲青少年BNT第1至3劑，50歲以上成人莫德納第1至4劑；可至新北市COVID-19疫苗接種預約系統預約。

衛生局說，落實個人防疫措施是基本功，勤洗手、量體溫、外出戴口罩，並儲備快篩試劑，有症狀不上班、不上學、不聚會，定期環境清消，才能一起面對病毒的來襲。（編輯：方沛清）1110914